AS Monaco Mercato : Philippe Clement fait le point après Nice

Publié par Dylan le 05 septembre 2022 à 19:36





AS Monaco Mercato : Après la victoire face à l'OGC Nice, Philippe Clement n'a pas tari d'éloges sur son groupe, et notamment l'une de ses recrues estivales.

AS Monaco Mercato : Mohamed Camara, le nouveau chouchou de Clement

L'AS Monaco peut enfin respirer un peu. Après un succès étriqué mais précieux sur la pelouse de l'OGC Nice, les hommes de Philippe Clement sont remontés à la 10e place du championnat de Ligue 1, avec deux points de retard sur le LOSC (5e). L'occasion pour l'entraîneur monégasque d'encenser son groupe, et notamment quelques recrues.

Si Breel Embolo a reçu les éloges du technicien belge pour son but décisif contre le Gym, c'est un autre joueur qui est devenu dimanche le chouchou du coach : il s'agit de Mohamed Camara. L'ancien milieu central du RB Salzbourg, qui a joué 79 matches en trois saisons avec le club autrichien dont 17 en Ligue des Champions, a été encore étincelant face au rival niçois. Recruté pour 15 millions d'euros, il suscite beaucoup d'admiration de la part de Philippe Clement. « Je suis une fois de plus très content de sa performance ce soir (hier). Il apporte de la positivité et ne s’arrête jamais, malgré les circonstances qui peuvent être contraires », a déclaré le coach de 48 ans en conférence de presse.

AS Monaco Mercato : Philippe Clement satisfait de son groupe

Déjà surprenant dans ses performances au RB Salzbourg, qu'il aura porté la saison dernière en Ligue des Champions, Mohamed Camara impressionne par son envie et sa maturité. « Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l’effectif, c’en est un également puisqu’il n’a que 22 ans, mais il a déjà cette mentalité d’être un gagnant », a ajouté Philippe Clement, décidément comblé par l'international malien (5 sélections, 1 but). Face à Nice, c'est surtout tout un groupe qui a pu se remettre en confiance, avec une première victoire à l'extérieur chez un rival.

C'est pourquoi l'entraîneur de l'ASM a aussi tenu à féliciter son équipe. « Naturellement, une victoire donne le moral. Nous avons eu des circonstances défavorables ces dernières semaines. Pour aucun club, ce ne serait agréable. Nous avons réagi, obtenu une victoire méritée. Jeudi, il faudra confirmer à Belgrade, lors d'un grand match, et dimanche contre Lyon. » Philippe Clement a également annoncé que Wissam Ben Yedder, laissé sur le banc contre l'OGC Nice, jouera face à l'Etoile Rouge de Belgrade jeudi.