AS Monaco Mercato : Philippe Clement s'emballe pour une recrue

Publié par Ange A. le 05 septembre 2022 à 10:52





AS Monaco Mercato : Philippe Clement s’est réjoui de la victoire de l’ASM à Nice. L’occasion de saluer la performance de Breel Embolo.

AS Monaco Mercato : Breel Embolo offre le derby à l’ASM

Giflée par Toyes lors de la dernière journée, l’AS Monaco a renoué avec la victoire ce dimanche. L’ASM s’est offert le derby contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. Un but de Breel Embolo a suffi aux Monégasques pour l’emporter sur la pelouse des Aiglons. Grâce à ce succès, le club de la Principauté remonte à la 10e place au classement. De quoi ravir Philippe Clement. Le coach monégasque savoure ce succès de prestige avant de retrouver l’Europe jeudi prochain.

Le club du Rocher affronte l’Étoile Rouge de Belgrade lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Il assure que « gagner un match de prestige comme celui-là donne beaucoup de confiance et fait du bien au moral. Il faudra confirmer ça jeudi dans un autre grand match à Belgrade », a-t-il déclaré à Prime Video avant d’évoquer la prestation de Breel Embolo, l’unique buteur de la rencontre.

AS Monaco : Clement encense Embolo et rassure pour Ben Yedder

« Pour être compact, on a besoin que les attaquants travaillent aussi sans ballon. C’était notre force la saison dernière, tout le monde faisait le travail. Breel est de plus en plus dans cet état d’esprit », a assuré Philippe Clement au sujet de son buteur. L’avant-centre suisse (56 sélections, 9 buts) a rejoint l’AS Monaco cet été en provenance du Borussia Mönchengladbach. L’ASM a déboursé 12 millions d’euros, hors bonus, pour le transfert d’Embolo.

Après la rencontre, le coach monégasque a également tenu à rassurer sur Wissam Ben Yedder, resté sur le banc à Nice. « Il n’y a rien du tout avec Wissam Ben Yedder. Il sera prêt pour jeudi. Aujourd’hui, on avait besoin d’un autre type de joueur pour un autre style de jeu. De plus, l’an passé, Wissam a beaucoup marqué lorsqu’il jouait une fois par semaine, moins lors qu’il fallait jouer tous les trois jours. Nous voulons des joueurs à 100% sur le terrain à chaque match », a souligné le technicien belge.