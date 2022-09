PSG : Mbappé ou Haaland ? Thierry Henry répond cash

Publié par Thomas le 07 septembre 2022 à 18:15





Encore étincelant hier avec le PSG contre la Juventus, Kylian Mbappé voit en parallèle son alter ego norvégien Erling Haaland faire des merveilles à Manchester City. Mais pour Thierry Henry, l’un prédomine sur l’autre à l’heure actuelle.

PSG : Mbappé, Haaland, les wonderkids affolent l’Europe

Et si la saison 2021/2022 était la bonne pour Kylian Mbappé ? Jamais rassasié de succès et de récompenses, la star parisienne signe un début d’exercice resplendissent chez les Rouge et Bleu, quelques mois après l’annonce de sa prolongation au club. Auteur de 7 buts en 5 rencontres de championnat, l’attaquant tricolore s’est une nouvelle fois illustré en Ligue des Champions avec 2 buts contre la Juventus, offrant la victoire au PSG pour son premier match de la compétition. " J'ai un nouveau rôle dans cette équipe (...) j'essaie de m'adapter du mieux possible ", évoquait hier Kylian Mbappé dans la foulée de la rencontre au Parc des Princes.

Dans la même soirée, un autre wonderkid faisait trembler les filets européens, cette fois-ci du côté de Manchester City, Erling Haaland. Le colosse norvégien, transféré cet été chez les Skyblues, signe également un début de saison sensationnel, avec déjà 10 buts en 6 matches de Premier League et un doublé hier soir en Ligue des Champions contre le FC Séville (0-4). Longtemps comparés ces dernières années pour leur précocité, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont voués à se disputer la place de meilleur joueur de la planète lors de la prochaine décennie. Mais pour Thierry Henry, le choix est déjà fait.

PSG : Thierry Henry encense Kylian Mbappé et le place au-dessus d’Haaland

Interrogé mardi soir après les rencontres PSG-Juventus et Séville-Man City, Thierry Henry a donné son avis sur les deux joyaux du football. Selon l’ancien champion du monde, l’attaquant des Bleus reste supérieur au Norvégien par sa polyvalence sur le terrain mais aussi sa plalette technique balle au pied. " Mbappé peut créer et terminer, Haaland ne créer pas, il termine juste. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland peut seulement jouer dans l’axe ", a déclaré Thierry Henry dans l’emission CBS Sports Golazo.