PSG : Stade Rennais, Genesio prend la défense de Christophe Galtier

Publié par Thomas le 07 septembre 2022 à 12:15





Interrogé ce mercredi sur la polémique suscitée par les propos de Christopher Galtier, Bruno Genesio a tenu à apporter son soutien au coach du PSG.

PSG : Première erreur de communication pour Christophe Galtier

Au lendemain d’une victoire importante contre la Juventus en Ligue des Champions, l’ambiance générale est contrastée. Certes, le PSG a acté un premier succès contre un gros poisson en Ligue des Champions mais s’est également empêtré dans un tohu-bohu médiatique rare. Après son discours ironique en conférence de presse sur l’utilisation de jets privés pour les déplacements courts en Ligue 1, Christophe Galtier s’est attiré les foudres des observateurs, qui déplorent un mépris du technicien parisien, mais aussi de Kylian Mbappé, présent lors de la conférence de presse, face aux enjeux climatiques. Une erreur de communication qui laissera sans doute des traces dans la sphère footballistique. Et pour cause, peu après son élocution mardi soir, l’ancien entraîneur de l’ ASSE a reçu les quolibets de bon nombre de politiciens et figures du paysage médiatique français. Une polémique qui s’est embrasée bien au-delà du terrain et sur laquelle l’entraîneur est revenu hier soir.

« Je regrette, on ne peut pas faire de l'humour. C’était une blague au mauvais moment. Mais croyez-moi que je suis concerné par les problèmes de la planète. J’ai entendu qu’on était hors sol. Ce n’est pas le cas. Mes joueurs font très attention au climat, le club est très attentif à ça. À Lille, on y a été en bus. On est conscients des enjeux. Évidemment que je regrette, mais je crois qu'en France c'est difficile de faire de l'humour. Même si ma blague n’était pas top et que je l’ai su très rapidement en rentrant à la maison », a déclaré Christophe Galtier après la victoire des siens contre la Juventus. Mais le technicien du Paris Saint-Germain a également reçu le soutien de l'un de ses confrères, Bruno Genesio.

PSG : Bruno Genesio déplore la récupération derrière cette polémique

En marge de la rencontre entre le Stade Rennais et Larnaca en Ligue Europa, Bruno Genesio a été questionné sur la phrase de Christophe Galtier, qui a suscité tant de réactions. Si le coach du SRFC évoque une erreur de communication de la part du technicien parisien, Bruno Genesio a tenu néanmoins à relativiser cette polémique, qui, selon lui, a pris une ampleur démesurée. « Tout d’abord, je voudrais féliciter Christophe et le PSG en Ligue des champions, c’est important pour le foot français. Pour revenir à ça, on est tous conscients de l’importance, des gestes qu’on doit faire au jour le jour, pas seulement pour l’avion. On a tous une responsabilité si on veut transmettre une planète en bon état à nos enfants, petits-enfants et futurs arrières petits-enfants. Concernant cette polémique, c’est ridicule. La blague est de mauvais goût, il l’a admis lui-même, mais ça a pris une ampleur beaucoup trop importante. Voir des ministres prendre la parole pour taper sur un entraîneur, alors qu’il n’y avait aucune volonté de se déresponsabiliser, j’ai trouvé ça ridicule. Je pense qu’il y a d’autres façons de voir les choses et que si on en est là, c’est aussi parce que nos politiques ont une responsabilité beaucoup plus importante qu’un entraîneur de football. »