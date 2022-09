Bayern Mercato : Un ancien du Paris SG pourrait bientôt débarquer

Publié par Jules le 19 septembre 2022 à 21:13

Bayern Mercato : Alors que les Bavarois connaissent un début de saison compliqué, les choses pourraient changer au Bayern dans les prochaines semaines.

Bayern Mercato : Nagelsmann sur la sellette en Bavière

Le Bayern Munich, habitué à rouler sur la Bundesliga, réalise un début de saison bien loin des attentes. En effet, après 7 journées de championnat, le club pointe à la 5e place. Depuis le début de saison, les Roten n'ont remporté que trois matchs et ont concédé trois fois le nul et une défaite. Un bilan statistique bien maigre qui remet en cause la légitimité de Julian Nagelsmann sur le banc de l'écurie allemande.

D'après les informations du média allemand Bild, cette mauvaise passe du Bayern pourrait coûter très cher à l'ancien coach du RB Leipzig qui ne semble pas convaincre de l'autre côté du Rhin. Néanmoins, malgré les rumeurs, le directeur sportif du club, Oliver Kahn, a tenu à assurer que la direction reste "totalement convaincue" par Julian Nagelsmann. Malgré cela, une rumeur commence à enfler, et mènerait à Thomas Tuchel.

Bayern Mercato : Thomas Tuchel à Munich, info ou intox ?

C'est la grosse rumeur de ces dernières heures, plusieurs médias ont assuré que le club allemand serait en contact avec Thomas Tuchel, récemment licencié de Chelsea. De son côté, Oliver Kahn a démenti, " nous ne traitons pas avec d'autres entraîneurs ", a-t-il déclaré au micro de Bild. Vraie confiance en Julian Nagelsmann ou tentative de calmer les choses ? Ce qui est sûr c'est que l'avenir de Nagelsmann dépendra en grande partie des prochains résultats du Bayern Munich.

De son côté, Thomas Tuchel serait, de son côté, très intéressé par le projet proposé par le Bayern. Si jamais les rumeurs venaient à se confirmer, nul doute que le coach allemand aurait tout intérêt à débarquer en Bavière, au sein d'un gros club. Ainsi, l'ancien entraineur du Paris Saint-Germain pourrait oublier sa rupture avec Chelsea et prendre part à un projet très ambitieux avec de gros moyens. Alors que le nom de Pavard est lié au PSG, le dossier Tuchel pourrait également faire un pont entre les deux clubs.