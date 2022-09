PSG Mercato : Une star du Bayern lâche sa réponse à Campos

Publié par Ange A. le 19 septembre 2022 à 05:10





PSG Mercato : Pisté par le Paris Saint-Germain cet été, Benjamin Pavard a lâché une réponse claire concernant son avenir au Bayern.

PSG Mercato : Benjamin Pavard sur la short-list de Luis Campos

Toujours en quête de renforts lors des périodes de mercato, le Paris Saint-Germain souhaitait recruter du côté du Bayern Munich cet été. Mauro Icardi rangé au placard, le PSG avait coché le nom de Robert Lewandowski pour renforcer son secteur offensif. Mais le serial buteur polonais a préféré rejoindre le FC Barcelone, l’une de ses victimes favorites en Ligue des champions ces dernières saisons.

Outre l’avant-centre polonais, le club de la capitale avait également des vues sur un autre membre de l’effectif bavarois. Téléfoot dévoile un intérêt de Paris pour Benjamin Pavard cet été. Un départ du champion du monde tricolore avait été évoqué suite à la signature du Marocain Noussair Mazraoui. Interrogé sur son été, le latéral tricolore a dévoilé le message de son entraîneur et s’est projeté sur son avenir.

Une possible signature de Pavard à Paris ?

Benjamin Pavard assure qu’il a été conforté par Julian Nagelsmann suite aux arrivées de Mazraoui et De Ligt. « Je me suis remis en question. J’ai eu des appels de différents clubs avec mon agent. Après, j’ai eu le coach avec qui on a parlé et avec qui on a une bonne relation. Il m’a fait comprendre que j’étais dans ses plans, que j’étais important pour l’équipe », a assuré le défenseur de 26 ans à Téléfoot.

Encore sous contrat avec le Rekordmeister jusqu’en 2024, l’arrière droit ne ferme pas la porte à un départ du Bayern. « Peut-être qu’un jour j’irais dans un de ces clubs, on sait jamais ce que le futur nous réserve. Je suis encore un an au Bayern de Munich. Après, on a le temps de se projeter », a confié l’international tricolore aux 45 capes (2 buts). Reste à savoir si le Paris Saint-Germain va retenter sa chance à l’avenir sur cette piste défensive. Surtout que Luis Campos a signé Nordi Mukiele cet été et que Colin Dagba devrait signer son retour chez le champion de France après son prêt à Strasbourg.