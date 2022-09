PSG : Neymar et Mbappé ont pris une décision commune au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2022 à 21:53

Au coeur des spéculations concernant leur relation au PSG cette saison, Neymar et Kylian Mbappé auraient pris une importante décision commune.

PSG : Neymar et Mbappé veulent ranger les egos pour le bien du collectif

Si le Paris Saint-Germain réalise un bon début de saison 2022-2023, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est ce qui retient le plus l’attention des observateurs et les médias de la planète. Entre l’affaire du « Pénaltygate », les Likes de Neymar sur commentaires critiques à l’endroit de Mbappé les réseaux sociaux, les soupçons du clan Neymar accusant l’enfant de Bondy d’avoir réclamé sa tête au moment de sa prolongation et les récentes sorties médiatiques des deux protégés de Christophe Galtier durant la trêve internationale, plus rien ne va désormais entre les deux anciens inséparables.

Ce jeudi, le quotidien L’Équipe est revenu sur cette affaire en révélant les interventions de Marquinhos, Sergio Ramos et Lionel Messi pour ramener leurs deux coéquipiers à la raison. Et cela semble avoir payé puisque le quotidien sportif assure que Neymar et Mbappé auraient pris la résolution de passer l’éponge sur leurs divergences afin de préserver le collectif et permettre à l’équipe d’avancer en rang serré. Une tendance confirmée par leur entraîneur Christophe Galtier.

PSG : Galtier fait la lumière sur la relation entre Neymar et Mbappé

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a battu en brèche toutes les révélations des médias sur des relations exécrables entre Neymar et Kylian Mbappé. Pour le coach du Paris Saint-Germain, son vestiaire vit bien et ses joueurs sont déterminés à gagner ensemble cette saison. Face aux journalistes, le successeur de Mauricio Pochettino a confié :

« les joueurs ont envie de gagner ensemble et ils sont en compétition. Ce sont de grands champions avec de la compétitivité, de l'égo. On a un vestiaire très agréable. Il y a un décalage entre ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir, quelques déclarations et la réalité du vestiaire. Ce n'est pas ça. On a un vestiaire qui vit bien ensemble. »