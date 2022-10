Clermont Foot : Une absence de taille au CF63 face à Monaco

Publié par Enzo Vidy le 13 octobre 2022 à 14:36

En déplacement du côté de Monaco dimanche prochain, le Clermont Foot devra composer sans son maître à jouer au milieu de terrain.

Clermont Foot : Johan Gastien suspendu face à Monaco

Comme la saison précédente, Johan Gastien va manquer le déplacement de ses partenaires en Principauté pour défier l'AS Monaco. Après avoir reçu un troisième carton jaune en moins de dix rencontres face à l'AC Ajaccio le 2 octobre dernier, le milieu de terrain clermontois est donc suspendu pour la rencontre de dimanche, un véritable coup dur pour le Clermont Foot.

Pièce maîtresse indéboulonnable du milieu de terrain auvergnat, Johan Gastien, fils de l'actuel entraîneur du CF63, Pascal Gastien, réalise un excellent début de saison dans l'entrejeu clermontois. Lors de la défaite 3-1 de ses partenaires face à l'ESTAC, il a inscrit son premier but de la saison sur une frappe légèrement déviée. Reste à savoir désormais ce que peut faire le coach clermontois pour faire oublier l'absence de Johan Gastien au milieu de terrain.

Clermont Foot : Le CF63 veut poursuivre sa belle série

Actuellement 8e du championnat, le CF63 réalise un très bon début de saison avec 16 points pris en dix rencontres. Les Auvergnats restent notamment sur deux belles victoires consécutives, d'abord à Ajaccio le 2 octobre en s'imposant 3-1, ensuite face à l'AJ Auxerre au stade Gabriel Montpied avec un succès 2-1.

Dimanche après-midi, c'est un véritable défi qui attend les hommes de Pascal Gastien sur le Rocher. Les Monégasques restent sur cinq victoires consécutives en championnat et comptent bien poursuivre leur série. L'enjeu est de taille pour les deux équipes, un succès clermontois leur permettrait de revenir à un petit point de l'ASM actuellement 5e au classement. Pour les hommes de Philippe Clement, l'objectif est de s'imposer devant son public pour se rapprocher encore un peu plus du podium et distancer son adversaire du jour.