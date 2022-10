Mercato PSG : Après l’Atlético, un autre cador dit non à Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 15 octobre 2022 à 00:03

Désireux de quitter rapidement le PSG, durant l’hiver notamment, Kylian Mbappé voit les portes se refermer devant lui une à une, après l’Atlético Madrid.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid recale ouvertement Mbappé

En froid avec ses dirigeants suite aux promesses non tenues lors de sa prolongation en mai dernier et après les récentes révélations de Mediapart sur l’armée numérique utilisée sur les réseaux sociaux pour le dénigrer, Kylian Mbappé voudrait quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain marché des transferts de janvier ou l’été 2023. Alors que le Real Madrid fait toujours rêver l’attaquant de 23 ans, dans la capitale espagnole, l'Atlético Madrid, n'envisage pas un seul instant de se lancer dans la course pour la signature du coéquipier de Lionel Messi. Interrogé par Marca, le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a été très clair sur le sujet : « Mbappé ? Nous ne nous intéressons pas à lui, même s’il aurait sa place dans toutes les équipes. » Mais il n’y a pas seulement qu’à l’Atlético que l’enfant de Bondy n’est pas désiré.

PSG Mercato : Mbappé n’est pas dans les plans de Guardiola

Présenté comme l’un des cinq grands clubs européens à même de réaliser une opération comme celle d’un transfert de Kylian Mbappé, après le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et Chelsea, Manchester City ne serait également pas intéressé par une arrivée de l’avant-centre du Paris Saint-Germain. En effet, selon la presse britannique, le board des Citizens aurait pris la résolution de ne pas lancer d’offensive pour tenter de recruter Mbappé.

Avec un Erling Haaland monstrueux dans ses rangs (20 buts et 3 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues), le club anglais ne souhaiterait pas mettre à mal la bonne ambiance qui règne actuellement dans son vestiaire en y intégrant un joueur à même de faire la concurrence au Cyborg norvégien. D’après The Athletic, Mbappé pourrait gêner la tactique actuelle mise en place par Pep Guardiola. Après l’Atlético Madrid, Manchester City préfère lui aussi passer son tour en ce qui concerne un éventuel transfert du natif de Bondy.