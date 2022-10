ASSE : Batlles confiant pour relancer l'AS Saint-Etienne à Amiens

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2022 à 20:47

Laurent Batlles a donné des nouvelles rassurantes sur l’état d’esprit des joueurs de l’ ASSE, avant le match contre Amiens SC, samedi à 15h.

ASSE : Les assurances de Batlles pour relancer l’AS Saint-Etienne

Conforté à son poste d’entraîneur de l’ ASSE, malgré les mauvais résultats de son équipe (19e de Ligue 2), Laurent Batlles est à la tâche. Lui et son équipe ont enfilé le bleu de chauffe depuis la défaite face au Paris FC (0-2). Leur objectif face à Amiens SC est de renouer immédiatement avec la victoire, afin de quitter progressivement la zone rouge, synonyme de relégation en National.

Lors de son passage en conférence de presse, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne s’est montré confiant pour la suite de la saison. Il se dit rassuré par l’engagement de ses joueurs pendant les entraînements de cette semaine. « Ce n'est pas une situation facile, mais ce que j'ai vu mercredi dans la qualité technique et l'envie des joueurs, ils ont montré des choses intéressantes. Il faut le montrer en match », a confié Laurent Batlles, dans des propos rapportés par Le Progrès.

Le technicien des Verts demande « une totale confiance »

Cette semaine a aussi été marquée à Saint-Etienne par une réunion de crise entre la haute direction et les responsables du club. À la suite de Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) a exprimé une grosse colère face à la crise des résultats. Ils ont ensuite mis l’accent sur la cohésion et la solidarité, afin d’éviter une implosion au sein du vestiaire. Le nouvel entraîneur de l’ ASSE a aussi insisté sur l’esprit de groupe, pour remonter ensemble la pente.

« Le groupe a besoin de vivre en totale confiance, je ne parlerais pas de joueurs personnellement. Je suis avec eux. Dans des moments comme ça, où on joue le maintien, il faut rester positif pour que ce club revienne à une place qu'il mérite. Il faut être plus rationnel. Certains joueurs peuvent assimiler des choses et pas d'autres. Il faut rester sur des bases positives par rapport à ce qu'on a fait depuis le début. »

Le coach de l' ASSE se méfie d'Amiens SC, auteur d'un gros début de saison

Évoquant l'adversaire des Verts, Laurent Batlles a rappelé sa descente en Ligue 2 en 2020, mais aussi son début de saison (2022-2023) canon. L'ASC est 4e de Ligue 2 à un point du leader, avant d'affronter l' ASSE. « Amiens était à peu près comme nous la saison dernière et cette année, ils font un gros début avec des joueurs avec un potentiel athlétique en plus de joueurs techniques. Ils seront durs à bouger. On a analysé leur dernière défaite. »