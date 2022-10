Angers SCO : Après le SRFC, Hountondji se concentre sur le positif

L' Angers SCO, qui s'est incliné en toute fin de match face au SRFC, peut regretté cette défaite, tant le match nul leur tendait les bras.

Avec la défaite hier contre le Stade Rennais (1-2), l' Angers SCO signe sa 4e défaite de rang et pointe à la dernière place du classement, une place qui fait mal au SCO. En effet, malgré leur nouveau statut de lanterne rouge de Ligue 1, les Angevins ont montré de belles choses face au Stade Rennais, un cador du championnat. En effet, le SRFC a dû attendre la 93e minute pour prendre l'avantage, grâce à un penalty transformé par Lovro Majer.

Si Gérald Baticle a tenté de positiver sur la défaite de son équipe face au Stade Rennais, c'est qu'il y a tout de même des motifs de satisfaction. Tenir tête au Stade Rennais, 4e de Ligue 1, n'est pas quelque chose d'anodin, et ce bon match de l' Angers SCO pourrait servir de base pour reconstruire une équipe capable de remporter des matchs et d'assurer son maintien à la fin de la saison.

Tout comme Gérald Baticle, Cédric Hountondji, arrivé cet été à l' Angers SCO en provenance du Clermont Foot, a voulu pointer du doigt les choses qui ont fonctionné hier contre le Stade Rennais, au lieu de se concentrer sur la défaite.

"C’est dur, parce qu’on a fait ce qu’on voulait faire. On a bien défendu tous ensemble. On avait enfin une âme sur le terrain. Je pense qu’on prendra des points si on continue comme ça. [...] Ce match rassure, va donner un peu de confiance, même si on a perdu. On se battait tous ensemble, on était proches les uns des autres. Il y avait moins d’espaces entre nos lignes. [...] On a envie de prendre des points et de sortir de cette zone rouge."