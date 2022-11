Barça : David de Gea lance déjà le choc contre Barcelone !

Publié par Thomas G. le 10 novembre 2022 à 17:58

Eliminé en phase de la Ligue des Champions, le Barça va affronter le Manchester United de David de Gea en Ligue Europa, qui s'est exprimé sur ce duel.

Le FC Barcelone va affronter Manchester United en 16es de finale de la Ligue Europa en février prochain. Ce choc des titans entre deux géants du football européen n'est autre que la finale de Ligue des Champions en 2011.

Cette rencontre entre deux prétendants au titre de champion d’Europe pourrait également être le théâtre de retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et le Camp Nou. L’attaquant portugais n’est pas le seul Red Devils à avoir un passif avec le Barça. David De Gea aura à cœur de prendre sa revanche face au club catalan, lui qui a connu de nombreuses mésaventures face au FC Barcelone durant sa carrière.

Barça : David De Gea lance le choc face au FC Barcelone

Interrogé par les médias de Manchester United, l’international espagnol a évoqué ce match de Ligue Europa et ses enjeux. « Nous savons que Barcelone est une grande équipe, et je pense qu'ils jouent bien, mais si nous voulons gagner la Ligue Europa, nous devrons jouer contre les meilleures équipes, et Barcelone en fait partie. C'est un bon test, ce sera un match très intéressant pour les fans , donc nous ferons de notre mieux pour gagner les deux matchs », a déclaré David de Gea. À trois mois de cette double confrontation entre le Barça et Manchester United, les Blaugranas sont dans une meilleure dynamique que les Mancuniens. Reste à savoir si la tendance se sera inversée en février prochain.

Le Barça et Manchester United ont un objectif commun : remporter la Ligue Europa. Les deux géants européens veulent sauver leur saison en remportant ce titre. Le FC Barcelone pourrait ajouter une nouvelle ligne à son palmarès tandis qu’un succès offrirait un ticket pour la Ligue des Champions aux Red Devils. Les Blaugranas et les Mancuniens ont rendez-vous le 16 février au Camp Nou pour la première manche de choc.