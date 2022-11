Barça Mercato : Le FC Barcelone boucle une signature en défense !

Publié par Thomas G. le 10 novembre 2022 à 14:46

Affaibli par de nombreuses blessures et le départ de Gérard Piqué, le Barça a finalisé un accord avec un défenseur de grand talent cette semaine.

Le Barça a pris 5 points d’avance sur le Real Madrid avant le match de ce soir des Madrilènes face à Cadiz. Les Blaugranas comptaient 3 points de retard sur leur rival après le Clasico mais la tendance s’est inversée. Depuis cette défaite, le FC Barcelone a remporté tous ses matches et la première partie de saisons s’est terminée sur une bonne note. Certain joueurs du Barça ont perdu des points tandis que d'autres se sont révélés durant ces 3 premiers mois de compétition. Le jeune latéral de 19 ans, Alejandro Baldé, a notamment su saisir sa chance en profitant des mauvaises prestations de Marcos Alonso et Jordi Alba.

Baldé fait désormais partie de la rotation et le Barça souhaitait récompenser son intégration dans l’effectif professionnel. Les Blaugranas avaient commencé à négocier une prolongation de contrat avec l’entourage du joueur. Selon les informations de Sport, le Barça et l’agent du latéral espagnol sont parvenus à un accord cette semaine. L’espoir de 19 ans devrait signer un nouveau bail longue durée avec son club formateur. Le défenseur devrait donc être lié avec le Barça jusqu’en 2027. Un nouveau gros coup pour la direction du FC Barcelone qui sécurise l’avenir de l’un de ses plus grands talents. La semaine pourrait être historique pour Alejandro Baldé, le jeune espagnol a de grandes chances d’être appelé avec la Roja pour la Coupe du Monde.

Barça Mercato : Alejandro Baldé va s'inscire dans la durée à Barcelone

Le FC Barcelone a donc finalisé une nouvelle prolongation après celle de Pedri, Ronald Auraujo, Gavi ou encore Ousmane Dembélé. Les Blaugranas sont désormais à l’abri d’une éventuelle désillusion sur le marché des transferts. La prolongation d’Alejandro Baldé pourrait être officialisée cette semaine par le Barça qui lui offrirait alors un nouveau statut. Xavi souhaiterait lui garantir plus de temps de jeu après la trêve pour l’installer progressivement en tant que titulaire.