ASSE : Loïc Perrin s'agace contre un joueur de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 14 novembre 2022 à 17:11

Un joueur de l’ ASSE aurait agacé Loïc Perrin, sur la question des vacances des joueurs de Saint-Etienne lors de la trêve de la Coupe du Monde.

L’ ASSE a fini la première partie de saison sur une mauvaise note avant la longue trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre). Les Verts ont concédé une deuxième défaite face à Rodez à Geoffroy-Guichard, samedi (0-2). L’AS Saint-Etienne avait déjà été éliminée par le club d’Aveyron au 7e tour de la Coupe de France, deux semaines plus tôt. L’équipe de Laurent Batlles partira donc en vacances la tête basse, en chutant à la 20e place du championnat de Ligue 2.

Les Stéphanois sont désormais derniers et relégables en National, après 15 journées de championnat. Face à la situation critique de l’ ASSE, les dirigeants ont même une réunion de crise ce lundi. Une rencontre au sommet entre Roland Romeyer (co-propriétaire), Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et l’entraîneur Laurent Batlles.

Un joueur de l' ASSE plus préoccupé par les vacances que la situation du club

Avant ce rendez-vous, qualifié de « réunion de la dernière chance » par L’Équipe, un joueur de l’ ASSE se serait mal comporté avec Loïc Perrin. Selon l’Insider Mohamed Toubache-Ter, il s’est montré plus préoccupé par ses vacances que la situation alarmante du club. Il aurait dépassé les bornes sur la question du nombre de jours pour les vacances. « Depuis des semaines, plus préoccupé par les vacs "c’est quoi les dates par les vacances" que de gagner un match. Et ce joueur qui va voir Perrin : "je peux avoir deux jours de plus, car je vais à l’étranger et je perds un jour à l’aller et un autre au retour" », a appris la source via son compte Twitter, sans dévoiler l'identité du joueur en question.

Notons que l’ ASSE ne part pas en vacances immédiatement après l’arrêt du championnat. Les Verts s’entraînent les matins cette semaine, à partir du mardi 15 novembre jusqu’au samedi 19 novembre inclu. Sauf vendredi où ils joueront un match amical, à huis clos, avec Goal FC.