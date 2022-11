OL Mercato : Officiel, une signature actée à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2022 à 18:20

À un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal, l’ OL a enregistré une nouvelle signature, ce mardi 22 novembre.

En attendant l’ouverture du marché des transferts d’hiver, l’ OL a informé de la signature d’une joueuse de son équipe féminine. Il s’agit de Melvine Malard. Elle a prolongé son contrat d’une durée de 3 saisons avec le club rhodanien. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son internationale française, Melvine Malard, pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026 », a fait savoir Lyon dans son communiqué officiel.

L’attaquant de l’Équipe de France (21 sélections) est un pur produit de l’académie de l’ OL. Elle est arrivée au club à l’été 20014, à l’âge de 14 ans en provenance de l’île de La Réunion. Elle avait signé son premier contrat professionnel avec le club lyonnais trois ans plus tard, en juillet 2017. Puis, ce fut le baptême de feu avec l’équipe professionnelle en 8e de finale de la Women’s Champions League, face à BIIK Kazygurt, en novembre 2017.

OL Mercato : Lyon se réjouit de pouvoir compter, à long terme, sur Melvine Malard

À ce jour, Melvine Malard compte 78 matchs et a marqué 27 buts toutes compétitions confondues avec les Fenottes. Elle s’est imposée à l’ OL et est désormais une joueuse majeure dans l’équipe de Sonia Bompastor. L’entraineuse des Féminines de Lyon peut donc compter entièrement sur la joueuse de 22 ans pour les joutes à venir, comme la souligné le club rhodanien : « À l’aube d’un calendrier déterminant en Women’s Champions League et en D1 Arkema, cette nouvelle prolongation s’inscrit dans le projet du club de maintenir son équipe féminine au plus haut niveau. L’Olympique Lyonnais se réjouit de pouvoir compter, à long terme, sur ses joueuses formées au club, à l’image également d’Amel Majri, prolongée cet été jusqu’en 2026 ».