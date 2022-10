OL : Un gros coup dur confirmé à l’Olympique Lyonnais

À travers un communiqué médical, l’ OL a donné des nouvelles d’Ada Hegerberg, blessée avec la sélection de Norvège en septembre dernier.

L’entraineur de l’équipe féminine de l’ OL, Sonia Bompastor, va encore se passer des services d'Ada Hegerberg pour une longue période. Blessé avec l’équipe nationale norvégienne lors du match contre la Belgique le 2 septembre dernier. La joueuse de l’Olympique Lyonnais était sortie lors de ce matche comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2023. Dans son communiqué médical diffusé ce mardi, le club rhodanien a donné les détails suivants :

« L’Olympique Lyonnais tient à apporter quelques précisions concernant l’état de santé d’Ada Hegerberg. […] L’attaquante internationale, qui a déjà entamé un protocole de soins spécifique et adapté, va devoir observer une période d’indisponibilité de plusieurs semaines. Un premier bilan sera réalisé prochainement par la direction médicale de l’ OL, afin d’envisager une reprise progressive d’Ada avec le groupe professionnel ».

La direction de l' Olympique Lyonnais ne veut pas précipiter le retour de la star du football féminin. Le staff ethnique médical du club de D1 compte prendre son temps avec la joueuse de 27 ans, qui avait subi trois interventions chirurgicales : la première, à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit, puis deux fractures consécutives au tibia gauche, en août 2020 puis en février 2021. La Norvégienne avait été indisponible 20 mois.

« L’Olympique Lyonnais restera attentif à l’état de santé d’Ada et en accord avec la joueuse et le staff technique, se donnera le temps de mettre tout en œuvre pour assurer le meilleur suivi médical, afin que la Ballon d’Or 2018 retrouve la plénitude de ses moyens en vue des échéances importantes à venir et du calendrier chargé de cette saison ».