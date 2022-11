ASSE Mercato : Une recrue débarque à Sainté avec une ambition élevée

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 21:39

L’ ASSE a réussi un joli coup pendant le mercato d’été, en recrutant une attaquante. Débarquée de Reims, elle justifie sa signature à Saint-Etienne.

Tanya Romanenko fait partie de l’effectif féminin de l’ ASSE depuis l’été. Elle évolue avec les Vertes en deuxième division. Elle est arrivée du Stade de Reims où elle a évolué pendant six saisons de suite entre 2017 et 2022, soit trois ans en D2 et trois autres saisons en D1. Internationale ukrainienne (42 sélections), la joueuse de 32 ans a joué dans plusieurs pays avant de déposer ses valises en France. Elle a défendu les couleurs de Krasnodar en Russie, de Suwon UDC en Corée du Sud ou encore d’Empoli en Italie. C’est donc une joueuse expérimentée qui a intégré l’équipe de Laurent Mortel à l’AS Saint-Etienne l’été dernier. Pour le média spécialisé Maillot Vert, Tanya Romanenko a évoqué son arrivée dans le Forez, alors que le club ligérien venait d’être relégué en deuxième division.

ASSE Mercato : Tanya Romanenko, « Saint-Étienne c'est le bon choix »

À la question : « pourquoi avoir décidé de signer à l' ASSE après six saisons au SDR, l’Ukrainienne a répondu : « Premièrement, je voulais changer d'air, car ça faisait longtemps que j'étais à Reims. J'avais besoin de nouveauté. Deuxièmement, je voulais pouvoir travailler tout en continuant à jouer au football, car je sais que je vais bientôt devoir arrêter ma carrière ». « J'ai donc choisi l' ASSE même si, ici aussi, on s’entraîne beaucoup. Je ne voulais pas continuer le football sans avoir de réels objectifs, donc Saint-Étienne était le bon choix puisque nous visons la remontée en D1. Et je pense qu'avec mon expérience acquise au Stade de Reims et en équipe nationale, je peux apporter mon aide », a expliqué Tanya Romanenko. L' ASSE féminin fait un parcours sans faute (9 victoires) et est leader du groupe B de la deuxième division, devant l'OM féminin,