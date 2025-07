Mercato ASSE : Ça se précise pour l’avenir d’Ayman Aiki

Absent des deux premiers matchs amicaux de l’ASSE, Ayman Aiki se rapproche d’un départ cet été. Deux clubs, Bastia et Getafe, seraient déjà prêts à relancer l’ailier formé chez les Verts.

Mercato ASSE : Ayman Aiki, un avenir bouché dans le Forez

À 20 ans, Ayman Aiki vit sans doute ses dernières semaines sous les couleurs stéphanoises. Non convoqué par Eirik Horneland pour la reprise et écarté des matchs amicaux victorieux face à Carouge (3-1) et Troyes (1-0), le natif de Champigny-sur-Marne n’entre plus dans les plans de l’ASSE pour l’exercice 2025-2026.

Son prêt peu convaincant à Bastia la saison dernière, avec six apparitions en Ligue 2 pour une seule titularisation, n’a pas suffi à inverser la tendance. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ailier droit a aujourd’hui tout intérêt à profiter de ce mercato estival pour trouver un projet où il pourra relancer sa progression.

Bastia prêt à retenter le coup, Getafe en embuscade

Selon les informations de Peuple Vert, Bastia envisagerait de revenir à la charge pour récupérer le joueur, qui avait déjà porté le maillot corse en seconde partie de saison dernière. Le club insulaire, désireux de renforcer son secteur offensif, verrait en Aiki une opportunité à faible coût (sa valeur étant estimée à 400 000 €) pour densifier son banc et dynamiser les côtés.

Plus surprenant, Getafe aurait également coché le nom d’Ayman Aiki en Espagne. Si la perspective d’un transfert en Liga peut sembler ambitieuse pour le jeune ailier, le club madrilène scrute des profils de joueurs à faible indemnité mais à fort potentiel de revente. Pour Aiki, l’opportunité de découvrir un championnat plus technique et exigeant pourrait représenter un tremplin inattendu.

