PSG Mercato : Un proche Mbappé balance sur un transfert au Real !

Le doublé de Kylian Mbappé contre la Pologne met le feu à la toile qui le voit déjà au Real Madrid. Un proche de ses proches au PSG a évoqué sa situation.

À l’instar de plusieurs socios sur les réseaux sociaux, Florentino Pérez envisagerait désormais de revenir à la charge pour Kylian Mbappé, toujours aussi décisif dans les grands rendez-vous. Une faculté à se transcender dans les matches importants qui impressionnerait sérieusement du côté de Madrid. Au point de lancer une nouvelle offensive en faveur du Paris Saint-Germain pour l’international français de 23 ans, dont le contrat expire le 30 juin 2024 avec une année supplémentaire en option, mais à sa seule guise.

Très proche de Florentino Pérez, le média local Defensa Central assure que le président des Merengues étudie minutieusement la faisabilité de cette opération qui pourrait facilement atteindre les 200 millions d’euros. Dans l’entourage de Mbappé, on semble moins inquiet pour l’avenir du numéro 7 parisien.

Ces derniers jours, alors que Kylian Mbappé est concentré sur la Coupe du Monde avec l’équipe de France, les rumeurs se multiplient autour de son avenir. À en croire le site Madrid Zone, le protégé de Christophe Galtier n'aurait toujours pas abandonné son rêve de rejoindre un jour le Real Madrid. Toujours selon la même source, le partenaire de Messi et Neymar serait très contrarié par le PSG et pourrait raviver son envie de partir en 2023.

Actuellement au Qatar à la veille de disputer son huitième de finale de Coupe du Monde avec le Maroc contre l’Espagne, Achraf Hakimi a accordé une interview au journal Marca. Interrogé sur la situation de son grand ami, l’international marocain balaie du revers toute envie de départ du natif de Bondy.

« Si Mbappé se sent mal à l'aise ? Non. Je pense qu'il est à l'aise. Les gens parlent un peu trop. Ils ne le connaissent pas, c'est un bon gars et il est à l'aise. Mbappé veut aussi faire de grandes choses avec son équipe nationale et il est très heureux », a expliqué le latéral droit des Rouge et Bleu.