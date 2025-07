Mercato: Marquinhos en Arabie saoudite ? Une info choc tombe

Après avoir soulevé la Ligue des Champions avec le PSG, Marquinhos est annoncé sur le départ durant ce mercato estival. Mais le défenseur central brésilien ne semble pas vraiment pressé de quitter la capitale.

Mercato : Marquinhos a « toujours envie d’aller plus loin » avec le PSG

Au club depuis l’été 2013, Marquinhos a disputé près de 500 matches avec le Paris Saint-Germain et cela pourrait continuer la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le joueur de 31 ans se sent encore capable de rendre service aux Rouge et Bleu. D’après les informations du journal Le Parisien, malgré les sirènes venues d’Arabie Saoudite, Marquinhos aimerait rester au PSG une saison de plus. Même s’il ne s’attend pas à être forcément titulaire.

Lisez aussi : PSG : Le duo Marquinhos – Thiago Silva reformé au Brésil ?

À voir

Mercato : Le PSG prêt à lâcher 40M€ pour Ademola Lookman ?

Malgré des approches répétées de l’Arabie saoudite, Marquinhos n’a pas émis l’envie de quitter le navire ! Amoureux du club, Marquinhos a vécu ces derniers mois ses plus belles émotions en rouge et bleu. Il doit maintenant s’attendre à voir débarquer la concurrence. Il ne pourra pas se permettre de baisser la garde. Il doit accepter une rotation de plus en plus régulière.

« Luis Enrique ne rognera pas non plus sur ses principes de turnover. En en coulisses, son entourage indique qu’il a toujours faim, toujours envie d’aller plus loin. Le club a fait le constat qu’il devait se renforcer pour augmenter la concurrence. La piste menant à l’Ukrainien Ilya Zabarnyi a donc été activée », explique le quotidien régional.

Lisez aussi : Coup de théâtre au PSG : Marquinhos prépare son départ ?

À voir

Mercato : Le sale coup de la Premier League au RC Lens

Capitaine du PSG depuis 2020, Marquinhos est l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du club, cher au président Nasser Al-Khelaïfi. Très apprécié dans le vestiaire, l’international brésilien pourrait rester une saison de plus afin de rester compétitif pour la Coupe du Monde à venir. Luis Enrique pourrait ainsi compter sur lui pour encadrer les jeunes et faciliter leur intégration comme ce fut le cas cette saison avec Willian Pacho.