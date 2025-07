Mercato : Le sale coup de la Premier League au RC Lens

Déterminé à renforcer sa ligne défensive, le RC Lens s’est lancé dans la signature de Samson Baidoo. Les discussions sont en bonne voie, mais sans la vigilance des Sang et Or, la tentative aurait été vouée à l’échec à cause de l’intérêt de la Premier League.

Mercato : Quand la Premier League veut chiper Samson Baidoo au RC Lens

La charnière défensive du RC Lens commence à prendre forme avec la signature récente de Matthieu Udol. Le joueur de 29 ans est arrivé en Artois en provenance du FC Metz pour combler le départ de Facundo Medina. Mais sa présence ne suffirait pas à faciliter la tâche de Pierre Sage. Ces dernières heures, le nom de Samson Baidoo est fortement lié aux Lensois pour un transfert imminent.

Lire aussi : Mercato : Matthieu Udol ouvert à un transfert au RC Lens ?

À voir

Mercato : Le PSG prêt à lâcher 40M€ pour Ademola Lookman ?

Un accord de 4 à 5 millions d’euros a déjà été trouvé avec le RB Salzbourg pour boucler l’opération. Selon les informations du site Lensois, deux clubs anglais, dont les noms ne sont pas connus, auraient entre-temps proposé leur projet à l’international autrichien. Par le biais de leurs représentants, ils ont engagé des discussions directes avec le club du joueur pour prendre les devants sur le RC Lens.

Heureusement, les Sang et Or ont su jouer la carte de la vigilance. Grâce aux arguments du directeur sportif Jean-Louis Leca, aux promesses de l’entraîneur Pierre Sage, ainsi qu’aux belles paroles de Kevin Danso, Samson Baidoo a finalement été convaincu d’opter pour un transfert en Ligue 1. Sauf retournement de situation, le natif de Graz sera en Artois dans les prochains jours.