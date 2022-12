Equipe de France : Stéphan couvre Mbappé d’éloges avant l'Angleterre

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2022 à 00:15

Passé en conférence de presse avant le quart de finale entre l’Angleterre et l’Equipe de France, Guy Stéphan a encensé Kylian Mbappé.

Actuel meilleur buteur de l’Equipe de France à la Coupe du monde 2022 avec 5 buts et 2 passes décisives en 4 matchs, Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus en vue au Qatar. Il est admiré de ses coéquipiers et inspire la crainte chez ses adversaires. Bukayo Saka l’a confirmé en conférence de presse avant le choc entre les Bleu et les Three Lions, samedi (20h) : « Il n'y a qu'un Kylian Mbappé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On connaît ses qualités. En tant qu'équipe, il faudra juste qu'on se prépare à essayer de l'arrêter », a déclaré l’international anglais.

Sélectionneur adjoint de l’Equipe de France, Guy Stéphan est évidemment plein d’admiration pour le N°10 des Tricolores. « Kylian, c’est déjà 9 buts en Coupe du monde, à pas encore 24 ans (il les aura le 20 décembre). Il a déjà des statistiques supérieures à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge. C'est un joueur hors normes, un joueur créatif et inventif », a-t-il souligné.

Angleterre - France : Guy Stéphan, « Mbappé un leader pour faire la différence »

Souffrant d’une légère douleur à la cheville gauche, l’attaquant des Bleus a été ménagé lors de l’entraînement de mardi. Néanmoins, il sera présent contre l’Angleterre en quarts de finale du Mondial, dans trois jours. Il sera même encore la grande attraction pour les spectateurs et téléspectateurs de "Qatar 2022"". « On sent Kylian Mbappé en mission pendant cette Coupe du monde ? Il est un leader pour faire la différence. Il a soif de records. Il est en pleine possession de ses moyens. Il transmet tout ça à l'ensemble du groupe », a répondu le bras droit de Didier Deschamps.

Vainqueur de la Coupe du monde 2018 en Russie, l’avant-centre du PSG a progressé quatre ans plus tard, selon Guy Stéphan. « Il a encore pris en maturité, grandi en expérience sur le terrain avec son positionnement. C'est un joueur qui a conscience de ses énormes qualités. Tout cela lui permet de s'exprimer », a fait remarquer le technicien de l’Equipe de France.