FC Nantes Mercato : Le chouchou du FCN visé par Liverpool

Publié par Thomas le 08 décembre 2022 à 17:51

Considéré comme l'enfant du FC Nantes, Randal Kolo Muani est entré dans les plans de grands cadors anglais comme Liverpool.

Une timidité attachante et une fougue qui impressionnent sur le terrain, voilà ce qui pourrait définir le prometteur Randal Kolo Muani, dont l’ascension ferait rêver n’importe quel jeune joueur de foot. Né à Bondy comme un certain Kylian Mbappé, l’avant-centre de 24 ans rejoint en 2015 le FC Nantes où il parfait sa progression plus vite que les autres. Lancé dans le grand bain à l’âge de 19 ans sous les ordres de Sergio Conceição, le Français se révèle sous le maillot Jaune et Vert saison après saison, devenant très rapidement la star de l’équipe mais également le chouchou du public. Après un exercice 2021/2022 resplendissant, marqué par un titre de Coupe du France, "Randal" signe cet été à l’Eintracht Francfort, où il se hisse comme un incontournable de Bundesliga.

Déjà auteur de 8 buts en 23 rencontres dans son nouveau club, Kolo Muani connaît ses premières sélections en Equipe de France lors de la Ligue des Nations avant d’être convoqué en urgence pour la Coupe du monde, en remplacement de Christopher Nkunku. Une ascension fulgurante qui crée logiquement le bonheur des fans du FC Nantes, toujours à l’affut des performances de leur ancien crack. Mais face à cette montée en gamme remarquée, l’international tricolore pourrait tout simplement rallier un cador l’été prochain.

FC Nantes Mercato : Randal Kolo Muani visé par Liverpool et Tottenham

Doté d’un profil technique, rapide et physique, Randal Kolo Muani ne passe pas inaperçu du côté du championnat anglais, où plusieurs clubs luttent pour obtenir sa signature. D’après les informations du journaliste Santi Aouna, Liverpool mais également Tottenham le suivraient avec intérêt. À la recherche d’un attaquant de haut niveau pour venir concurrencer Darwin Nuñez, les Reds seraient totalement fans de l’avant-centre de Francfort, qui serait passé devant Martin Terrier (Stade Rennais) dans la shortlist de Jurgen Klopp.

Même schéma pour Tottenham, qui compte préparer l’après-Harry Kane en se parant d’un profil jeune. La source dévoile également que des clubs italiens sont intéressés par l’ancien canari sans que leurs identités n’aient fuité. Pour le laisser partir, Francfort réclamerait une somme minimum de 60 millions d'euros, comme le révèle Bild cette semaine.