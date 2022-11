Stade Rennais Mercato : Une star du SRFC convoitée en Premier League

Publié par Enzo Vidy le 25 novembre 2022 à 13:13

Auteur d'une première partie de saison étincelante avec le Stade Rennais, une star du SRFC est convoitée par plusieurs clubs anglais.

Véritable homme fort du Stade Rennais depuis la saison dernière, Martin Terrier ne cesse d'impressionner. Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant du SRFC est devenu le patron de l'équipe rennaise, et son association avec Amine Gouiri sur le front de l'attaque Rouge et Noir est une arme destructrice pour les défenses adverses. La semaine dernière, Martin Terrier a été récompensé de son mois d'octobre exceptionnel, en étant élu meilleur joueur de Ligue 1, devant un certain Lionel Messi. Il faut dire que les statistiques de l'attaquant breton sur cette période sont tout simplement bluffantes. En effet, l'ancien lyonnais s'est offert 5 buts et 2 passes décisives en seulement 4 rencontres de championnat.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier intéresse plusieurs clubs anglais

Grâce à ses performances remarquables avec le Stade Rennais, Martin Terrier attire les convoitises de nombreux clubs de Premier League. Si l'on en croit les informations rapportées par 90min, pas moins de 7 clubs anglais seraient sur le coup pour tenter de recruter Martin Terrier dès cet hiver. Parmi ces 7 équipes du championnat d'Angleterre, de véritables cadors sont évoqués, à savoir Manchester United, qui vient tout juste de se séparer de Cristiano Ronaldo, ou encore Arsenal qui serait également à l'affût concernant l'attaquant Rouge et Noir. Leeds, Aston Villa, Leicester et Wolverhampton sont aussi sur le coup.

Le média précise également que Newcastle se serait aussi positionné sur le dossier et que des offres de transfert pourraient rapidement tomber sur la table des dirigeants rennais. Néanmoins, il faudra certainement proposer une offre alléchante pour faire céder le Stade Rennais qui n'a pas l'intention de lâcher son joueur vedette cet hiver et qui compte sur lui pour emmener le SRFC le plus loin possible en championnat et en Ligue Europa lors de la deuxième partie de saison.