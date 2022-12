ASSE : Grosse inquiétude à Annecy sur le match contre Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2022 à 23:03

Avant le match de l’ ASSE contre le FC Annecy, le 26 décembre, l’entraineur du club de Haute-Savoie a exprimé une grosse inquiétude.

Le FC Annecy reçoit l’ ASSE au Parc des Sports, le 26 décembre (17h), lors de la 16e journée de Ligue 2. Il s’agit du premier match de la reprise du championnat, après un mois et demi d’arrêt, dû à la Coupe du monde 2022. Cette rencontre ouvrira également un ‘’boxing day’’ inédit en France cette saison. L’AS Saint-Etienne enchainera avec la réception du SM Caen à Geoffroy-Guichard, le 30 décembre (19h05). À une dizaine de jours de la reprise, le coach d’Annecy s’inquiète sérieusement au sujet de la pelouse du Parc des Sports.

ASSE : L'entraineur du FC Annecy craint pour la pelouse du Parc des Sports

Laurent Guyot, l'entraineur annécien craint que le stade soit gelé lors de la venue de l’ ASSE. « Si cela commence à geler tôt, je suis inquiet pour le terrain d'honneur du Parc des Sports. Sur ce que j'ai vu avant de partir, l'état du terrain est vraiment très moyen et je me questionne sur la qualité de la pelouse tout au long de l'hiver », a-t-il indiqué sur le site internet officiel du club haut savoyard. Son inquiétude est justifiée par le fait « qu’en Ligue 2, on ne peut pas annuler un match à cause du gel ». Pour éviter d’être perturbée par les aléas climatiques, l’équipe d’Annecy s’est déplacée en Espagne lors son dernier stage de préparation d'une semaine.

Notons que la pelouse du Parc des Sports d'Annecy est praticable en ce moment. Cependant, le changement des conditions météorologiques pourrait la dégrader. « Les jardiniers vont avoir du travail durant les fêtes […]. L'état et l'entretien du terrain du Parc des Sports seront donc un sérieux sujet durant les prochains jours, en espérant une météo clémente d'ici le 26 décembre », a écrit Evect.