PSG Mercato : C'est loin d'être fini entre Mbappé et le Real Madrid

Publié par Jules le 19 décembre 2022 à 11:04

Auteur d'un triplé en finale de la Coupe du monde hier soir, Kylian Mbappé n'a pas réussi à offrir la victoire à la France et rentrera au PSG sans la coupe.

Et si l'histoire n'était pas finie entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. En effet, cette saga, qui fut la plus importante du dernier mercato estival, s'est finalement conclue par une prolongation de l'international français au PSG jusqu'en 2025. Malgré cela, l'intérêt des Madrilènes pour l'attaquant du Paris SG n'aurait pas totalement disparu, tandis que Florentino Perez pourrait revenir à la charge dans quelques mois pour tenter de s'offrir le finaliste de la Coupe du monde 2022.

En dépit de l'humiliation ressentie par les supporters du Real Madrid après le refus de Kylian Mbappé de rallier la capitale espagnole, le club madrilène n'aurait pas dit son dernier mot pour le chouchou du PSG. Comme l'a expliqué Tomas Roncero, journaliste du média AS dans un live Twitch, la piste menant au joueur français pourrait être réactivée pour les prochains mercatos estivaux. "Mbappé va redevenir une cible du Real Madrid, affirme le journaliste espagnol. Les blancos veulent toujours prendre les meilleurs."

PSG Mercato : Le Real Madrid ne passera pas à l'acte pour Mbappé avant 2024

Pour Tomas Roncero, le Real Madrid aurait déjà pardonné à Kylian Mbappé et pourrait repasser à l'acte, mais pas avant les Jeux Olympiques 2024 à Paris, qui compte beaucoup pour le natif de Bondy. "Le président du Real lui a pardonné au téléphone après le non-transfert. [...] Nous lui pardonnerons, mais pas tout de suite. Mbappé doit rester à Paris jusqu'en 2024, soit jusqu'à la fin des Jeux olympiques. Avec sa puissance économique, le Real peut vraiment rêver d'arracher Mbappé au PSG."

À voir désormais si le Real Madrid arrivera à avoir gain de cause dans deux ans pour le joueur du PSG. En attendant, l'attaquant tricolore va devoir se remettre de la défaite subie face à l'Argentine hier soir, et se concentrer sur la suite de sa saison avec le Paris SG. Quoi qu'il en soit, les Madrilènes devront mettre la main à la poche, tandis que Nasser Al-Khelaïfi a évalué la valeur de son protégé à plus de 350 millions d'euros.