PSG : Une star brésilienne félicite Messi, mais snobe Mbappé

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 12:34

Après le sacre de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, une star brésilienne du PSG a félicité Lionel Messi, tout en snobant Kylian Mbappé.

Le football nous a offert un moment d'anthologie dimanche après-midi. Dans un match maîtrisé de bout en bout par l'Argentine de Lionel Messi jusqu'à la 75e minute, tout semblait perdu pour les Bleus. Mais en 94 secondes, cette finale a basculé dans la folie la plus totale. D'abord sur penalty (80e), puis sur une reprise de volée exceptionnelle (81e), Kylian Mbappé a remis à lui tout seul l'Equipe de France sur la voie d'une troisième étoile. Mais à la 108e minute, Lionel Messi dégaine une nouvelle fois pour redonner l'avantage à l'Albiceleste, avant que son coéquipier du PSG lui réponde sur penalty, pour un triplé historique en finale de Coupe du monde.

Les tirs au but s'imposent, et comme face aux Pays-Bas, Emiliano Martinez est héroïque, et permet à l'Argentine de remporter la troisième Coupe du monde de son histoire, après 1978 et 1986. Pour Lionel Messi, ce titre suprême est le dernier qui manquait à son palmarès. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses légendes du football mondial ont rendu hommage à la Pulga, y compris une star du Paris SG, qui en revanche, n'a pas eu un seul mot à l'égard de Kylian Mbappé.

PSG : Neymar adresse un beau message à Messi et oublie Kylian Mbappé

Les tensions semblent encore bien présentes entre Neymar et Kylian Mbappé. Après de nombreuses tensions en tout début de saison, les deux hommes semblaient s'être réconciliés aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Hier soir, à l'issue de la finale remportée par Lionel Messi avec l'Argentine face aux Bleus de Kylian Mbappé, la star brésilienne a félicité la Pulga sur son compte Instagram : "Félicitations Frère", mais n'a eu aucune pensée envers l'attaquant français, pourtant plongé dans une immense détresse après la séance de tirs au but.

Si le manque de réaction du joueur brésilien est certainement une petite maladresse, il est fort possible que Kylian Mbappé n'apprécie guère la démarche de Neymar. Les retrouvailles risquent d'être explosives au Camp des Loges entre les trois stars de l'attaque parisienne.