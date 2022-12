PSG : Vers des retrouvailles tendues entre Mbappé et Messi à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2022 à 02:15

Les prochains jours pourraient être houleux entre Lionel Messi et Kylian Mbappé au PSG. L’attaquant français pourrait reprocher à son coéquipier son mutisme.

Visiblement marqué par son face à face avec Kylian Mbappé lors de la finale contre l’équipe de France, le gardien argentin Emiliano Martinez n’arrête plus de stigmatiser l’attaquant du Paris Saint-Germain. Alors qu'il avait déjà fait parler de lui en célébrant de manière vulgaire après avoir reçu son trophée du « Gant en or » pour le meilleur gardien de la Coupe du Monde au Qatar, le compatriote de Lionel Messi a d'abord tenu à chambrer Mbappé dans le vestiaire quelques minutes après le sacre de l'Albiceleste. Arrêtant une chenille de ses partenaires, Martinez avait demandé « une minute de silence... pour Mbappé. » Et dans l'euphorie de la victoire, Martinez a remis le couvert.

PSG : Emiliano Martinez avec une poupée de Kylian Mbappé

Deux jours plus tard, le portier d’Aston Villa a remis ça, démontrant son obsession pour la star du Paris Saint-Germain. En effet, lors des célébrations en plein Buenos Aires, au milieu d'une foule en délire, Emiliano Martinez s'est affiché sur le bus de l’Argentine avec une poupée avec une photo représentant la caricature de Kylian Mbappé. Une attitude surprenante et dévalorisante pour le numéro 10 de l’équipe de France. Et pour ne rien arranger, la photo prise avec la poupée le montre aux côtés de Lionel Messi, qui pourrait avoir à s’expliquer avec son partenaire à son retour à Paris.

Un dérapage de plus pour Martinez, qui à peine le trophée de meilleur gardien du Mondial reçu dimanche, s’était illustré en le plaçant au niveau de ses parties génitales. Certains ont la victoire plus modeste que d’autres. Pour rappel, l'international argentin de 30 ans a pris trois buts de Kylian Mbappé. Et on pourrait ajouter le tir au but réussi par l'attaquant tricolore pour répondre à Lionel Messi.