PSG : Après Mbappé, un renfort héroïque débarque à Paris

Publié par Thomas le 21 décembre 2022 à 16:45

Quelques jours après la fin de la Coupe du monde, le PSG a enregistré ce mercredi le retour de sa star Kylian Mbappé, mais pas seulement.

La saison peut enfin reprendre pour le Paris Saint-Germain, privé de compétition depuis plus d’un mois maintenant. Le club de la capitale, qui a perdu une bonne partie de son groupe durant le Mondial au Qatar, commence progressivement à se reconstruire avec les arrivées la semaine dernière des internationaux espagnols (Sarabia, Soler) ou encore des blessés, Nuno Mendes et Danilo Pereira.

Ce mercredi, ce n’est autre que Kylian Mbappé qui a fait son retour au Camp des Loges, moins de 36 heures après sa finale rocambolesque disputée au Qatar contre l’Argentine. Un choix fort de l’attaquant du PSG qui démontre une certaine détermination et l’envie de rapidement se remettre de l’échec international. Mais le Bondynois n’est pas la seule figure du Mondial à faire son retour. Quelques heures après l’arrivée de Mbappé, le PSG a enregistré la venue du Marocain Achraf Hakimi. Véritable héros de tout un peuple durant la Coupe du monde, le latéral droit de 24 ans a décidé, comme son ami français, d’écourter son temps de repos autorisé par le PSG. Le natif de Madrid devrait ainsi participer à la reprise des Rouge et Bleu et prétendre à une place dans le groupe pour la réception du RC Strasbourg le 28 décembre prochain.

PSG : Le retour de Kylian Mbappé, "un signal fort" pour Galtier

Interrogé ce mercredi après la victoire des siens en amical contre Quevilly, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a tenu à saluer le retour de son international tricolore, Kylian Mbappé, au sein du groupe. « Je suis très heureux de voir Kylian. Il a fait un grand Mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde, qu'un joueur qui a évidemment pu être déçu de ne pas soulever le plus beau des trophées, même s'il a été meilleur buteur, vienne très rapidement au contact du groupe pour se préparer aux échéances qui arrivent. Evidemment, nous sommes très heureux de son retour », a déclaré le technicien parisien au micro de PSG TV. Avec le retour de ses deux internationaux, Christophe Galtier pourra ainsi aborder le match contre le RC Strasbourg avec plus de sérénité mercredi prochain.