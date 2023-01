OM Mercato : Longoria proche d'un gros coup à Manchester United

Publié par Dylan le 01 janvier 2023 à 18:16

Le président de l'OM, Pablo Longoria aurait étudié une nouvelle piste au milieu de terrain. Elle mènerait tout droit à une pépite de Manchester United.

L'Olympique de Marseille poursuit sa saison avec la ferme ambition de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les Phocéens ont laissé filer cette compétition beaucoup trop tôt en 2022, terminant la phase de groupes à la dernière place malgré des performances remarquées. Les deux succès contre le Sporting CP ne leur auront pas permis d'accéder aux huitièmes de finale. Un stade qu'ils n'ont plus atteint depuis 10 ans.

Le mercato hivernal devrait peut-être aider les hommes d'Igor Tudor à franchir un cap. Déjà auteur d'un mercato riche en renforts cet été, avec les arrivées d'Alexis Sanchez, Eric Bailly ou encore Samuel Gigot, l'OM est capable de poursuivre sur cette lancée. Pablo Longoria, le président du club a déjà montré de l'intérêt pour la sensation marocaine d'Angers SCO Azzedine Ounahi, mais également pour Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif ukrainien, qui joue à l'Atalanta, est pressenti pour rejoindre la cité phocéenne selon BFM Marseille et Le Phocéen.

Hannibal Mejbri sur les tablettes de l'OM

Le profil d'Azzedine Ounahi a peut-être donné des idées à l'Olympique de Marseille. Autre sensation européenne, Hannibal Mejbri fait beaucoup moins de bruit mais se fait de plus en plus remarquer. Prêté cette saison par Manchester United au club de Birmingham City (EFL Championship), le jeune milieu central totalise déjà 20 sélections avec la Tunisie. Et ce, à seulement 19 ans. Il faut également noter que Mejbri pourrait également jouer pour la France, lui qui possède la double nationalité.

Estimé à 6 millions d'euros selon Transfermarkt, Mejbri pourrait être une bonne affaire pour l'OM qui le courtise d'après The Sun. Seul hic : le club phocéen serait davantage partant pour recruter Azzedine Ounahi. La source britannnique ajoute tout de même que Pablo Longoria aurait envoyé un recruteur pour analyser les dernières performances du joueur. Précisons que de son côté, le site Foot Marseille reste perplexe et dément un intérêt de l'OM pour Hannibal Mejbri. Plus d'informations à venir dans les prochains jours.