Equipe de France : Trois cadors européens sur un attaquant des Bleus

Publié par Enzo Vidy le 03 janvier 2023 à 16:50

Après sa belle Coupe du monde avec l'Equipe de France, un attaquant des Bleus est dans le viseur de trois cadors européens.

Formé au FC Nantes, Randal Kolo Muani ne cesse d'impressionner depuis l'année dernière. Véritable leader de l'attaque du FC Nantes, l'attaquant de l'Equipe de France a été transféré à l'Eintracht Francfort l'été dernier, et s'est parfaitement adapté à la Bundesliga. En 23 matches toutes compétitions confondues, Randal Kolo Muani a inscrit un total de 8 buts, dont deux en Ligue des Champions.

Au terme d'une première partie de saison aboutie avec le club allemand, il est appelé en Equipe de France par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde, profitant du forfait de Christopher Nkunku quelques jours avant le début de l'épopée française. Face à la Tunisie pour le dernier match de groupe des Bleus, il est titularisé à la pointe de l'attaque, mais ne se montre pas à son avantage comme la plupart de ses coéquipiers. Il faudra attendre la demi-finale face au Maroc pour voir Randal Kolo Muani faire parler de lui.

44 secondes après son entrée en jeu, il profite d'un magnifique travail de Kylian Mbappé pour inscrire le deuxième but de l'Equipe de France et sceller le sort de la rencontre. En finale, il rentre à la 41e minute à la place d'Olivier Giroud et transforme l'Equipe de France qui est menée 2-0 par l'Argentine. À 10 minutes de la fin, il provoque un penalty qui sera transformé par Kylian Mbappé, et sera tout proche d'offrir le titre à l'Equipe de France en toute fin de prolongation. Malgré son tir au but réussi durant la séance, les Bleus se sont inclinés face à l'Albiceleste. Mais avec ses prestations abouties avec les Tricolores, Randal Kolo Muani est un homme extrêmement convoité en cette troisième journée de mercato.

Equipe de France : Randal Kolo Muani pisté par le Real, le Bayern et Liverpool

Si l'on en croit les informations de RMC Sport, Randal Kolo Muani serait visé par trois grosses écuries européennes. En effet, le Real Madrid, le Bayern Munich ainsi que Tottenham serait d'ores et déjà à l'affut pour s'attacher les services du joueur de Francfort. Le média précise également que le Bayern semble avoir montré un intérêt bien plus féroce que ses deux autres concurrents pour l'attaquant de l'Equipe de France. Néanmoins, le tarif demandé par Francfort pourrait s'avérer extrêmement élevé car le club allemand voudrait faire de Randal Kolo Muani le joueur le plus cher de son histoire.