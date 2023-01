ESTAC Mercato : Troyes officialise deux nouvelles signatures

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 13:05

Après une première partie de saison moyenne, l' ESTAC veut se renforcer lors du mercato hivernal, et officialise deux nouvelles signatures.

Les premiers mois de compétition ont été assez intenses à l' ESTAC. Malgré trois premiers matches très laborieux en début de saison, les Troyens ont réussi à relever la tête, avant de sombrer à nouveau lors des dernières semaines avant la trêve. Le 8 novembre dernier, face à des résultats qui ne font pas l'unanimité au sein de la direction de l' ESTAC, les dirigeants décident de se séparer de Bruno Irles juste avant la coupure d'un mois et demi liée à la Coupe du monde.

Pendant la trêve, Patrick Kisnorbo, entraîneur australien, s'engage officiellement sur le banc de l' ESTAC jusqu'en 2025. Pour ses débuts en Ligue 1, l'ancien coach du Melbourne City FC accroche un bon point face au FC Nantes au stade de l'Aube, et s'est tout récemment offert le privilège d'aller s'imposer à la Meinau face au RC Strasbourg 3-2. Après avoir trouvé l'entraîneur, les dirigeants veulent maintenant améliorer l'effectif pour donner des solutions supplémentaires à Patrick Kisnorbo sur la deuxième partie de saison.

ESTAC Mercato : Deux nouveaux contrats pros à Troyes

Comme annoncé sur son compte Twitter, mercredi, l'ESTAC a bouclé la signature de deux nouveaux contrats professionnels dans l'effectif de Patrick Kisnorbo. Le premier concerne un défenseur de 17 ans nommé Tarek Issaoui, formé au club depuis 2019. En ce qui concerne le second, il s'agit de Henry Oware, âgé de 18 ans, évoluant lui aussi au poste de défenseur, arrivant en provenance du Ghana, et qui était pisté par Arsenal et le FC Barcelone. Le club annonce par ailleurs que les deux joueurs sont engagés avec l' ESTAC jusqu'en 2026. C'est deux jeunes talents sont donc les deux premières recrues du mercato hivernal du club troyen.