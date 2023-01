ASSE Mercato : Un gardien de l'ESTAC Troyes prêt à aider les Verts

Publié par Dylan le 01 janvier 2023 à 18:53

Un portier de l'ESTAC a déjà joué sous les ordres de Laurent Batlles, l'actuel entraîneur des Verts. Ciblé par l'ASSE, il a envoyé un message positif.

L'AS Saint-Étienne va tenter de bien figurer contre le Stade Lavallois mardi. Dernier de Ligue 2, le club forézien doit absolument gagner pour ne pas voir le premier non-relégable s'échapper. Pour le moment, c'est le Dijon FCO qui occupe cette place avec 6 points d'avance sur les Stéphanois. Sans victoire depuis son premier succès à l'extérieur contre Amiens (1-0, 22 octobre), il y a urgence.

Cependant, le dernier match de championnat contre le SM Caen a donné quelques signaux positifs pour la suite de la saison. Si l'ASSE n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) avec le premier but de Gaëtan Charbonnier, elle a montré des ressources physiques qui ont plu à Laurent Batlles. Le coach forézien pourra s'appuyer sur cette performance pour faire un bon résultat contre les Tangos mardi. D'autant que Laval (15ème) n'est pas au mieux : le club a encaissé 8 buts sur ses deux dernières rencontres et deux défaites par la même occasion.

Pisté par les Verts, Gauthier Gallon envoie un message fort à l'ASSE

Il faudra sans doute s'en remettre au mercato hivernal pour voir un autre visage à l'AS Saint-Étienne. Les Verts ont déjà commencé leur chasse aux renforts avec l'arrivée d'un ancien de Ligue 1 : Gaëtan Charbonnier. La direction devrait également enchaîner avec l'accueil d'une deuxième recrue dans les prochains jours. En effet, le latéral droit nantais Dennis Appiah est très bien parti pour rejoindre l'effectif de Laurent Batlles d'après les dires de ce dernier.

Également ciblé par le coach de 47 ans, qu'il a côtoyé à l'ESTAC Troyes entre 2019 et 2021, Gauthier Gallon a aussi donné une bonne nouvelle. Il apprécie beaucoup l'ambiance du stade Geoffroy-Guichard : « [...] Mais Geoffroy-Guichard, incroyable, incroyable ! Stade à guichets fermés, on avait joué un vendredi soir. On avait fait un partout. Alors qu'ils (les Stéphanois) étaient quand même dans une posture délicate, tu joues le maintien, tu es à quelques matchs de la fin... Incroyable ! » a-t-il déclaré tout sourire auprès de Stadito. Signe d'un futur transfert à l'ASSE ? Réponse dans les prochains jours.