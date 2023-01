PSG Mercato : Un nouveau renfort de poids débarque au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2023 à 21:21

Ça bouge en interne au PSG. Après la direction de la communication, le pôle sponsoring du club de la capitale française a connu un nouveau chamboulement.

Le Paris Saint-Germain poursuit la refonte de son organigramme. Si la principale mission du club de la capitale est de trouver un remplaçant à Jean-Claude Blanc au poste de directeur général délégué dans les semaines à venir, la révélation annoncée depuis l’avènement de Luis Campos s'opère à tous les niveaux de l’organigramme des Rouge et Bleu. S’il est d’abord question de turnover, dans les services de la communication du Paris Saint-Germain, avec des arrivées récentes de renforts extérieurs, la cellule du sponsoring fait elle aussi sa mue au PSG. En effet, le Champion de France en titre vient d’enregistrer l'arrivée d'un manager du sponsoring en son sein en la personne d'Antoine Héraud.

PSG Mercato : Antoine Héraud nommé au sein du pôle sponsoring

Formé à l’European Business School Antoine Héraud a, ces dix dernières années, collaboré en qualité de directeur de développement avec l’agence de marketing sportif, Sportfive, puis il a rejoint l’univers du sponsoring et de son management, au service d’abord du tournoi de tennis, Roland-Garros et depuis 2019, des Jeux Olympiques de 2024, que prépare la ville de Paris, le décideur français vient renforcer les rangs du PSG. Sur LinkedIn, c'est le principal intéressé qui a communiqué sur son nouveau challenge : « Une nouvelle (et belle!) aventure commence aujourd’hui au Paris Saint-Germain ! »

Au PSG, c'est Marc Armstrong qui gère le pôle sponsoring du club de la capitale depuis maintenant quasiment cinq ans. Pour l'heure, l'ancien de la NFL et de la NBA n'a jamais communiqué sur un éventuel départ et il se pourrait qu'Antoine Héraud vienne seulement renforcer la structure parisienne. Héraud arrive donc pour accompagner l’évolution du sponsoring, un secteur qui compte énormément puisqu’il pèse entre la moitié et les deux tiers des revenus de l’opérationnel, du club de la capitale.