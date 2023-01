PSG : Avant Angers, un démenti surgit autour de Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2023 à 10:41

Kylian Mbappé ne jouera pas mercredi soir face à Angers SCO. Mais avant ce match de la 18e journée de Ligue 1, l’attaquant du PSG fait parler de lui.

La mannequin Rose Bertram, ancienne compagne de l’ex-défenseur du Paris Saint-Germain Grégory van der Wiel, est au coeur de la tourmente depuis quelques semaines en raison d’une supposée relation qu’elle entretiendrait avec Kylian Mbappé. Une relation pour laquelle la Belge de 28 ans et son entourage font l’objet d’un cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux. À tel point qu’elle est sortie du silence pour faire une mise au point musclée sur cette affaire.

PSG : Rose Bertram pousse un coup de gueule sur sa relation avec Kylian Mbappé

Rose Bertram n’est pas en couple ou n’a pas été en couple avec Kylian Mbappé. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la première Belge à entrer dans le cercle des mannequins de Sports Illustrated a démenti officiellement les folles rumeurs la liant à l’attaquant du Paris Saint-Germain, tout en dénonçant les attaques contre ses proches.

« Normalement, je ne réponds pas aux commérages ou aux rumeurs, mais il y a une ligne à ne pas franchir. Au cours des dernières semaines, des mensonges ont été répandus à mon sujet qui causent de graves dommages à ma famille, à ceux qui m’entourent et à moi », explique la native de Courtrai avant d’ajouter : « 2023 a commencé pour moi par la haine et le cyber-harcèlement, malheureusement c’est la triste image de ce que devient notre monde. Rien de ce qui a été dit ou écrit n’est vrai en aucune façon. Le pire, c’est que les gens croient vraiment à ces bêtises même s’il n’y a aucune preuve ou preuve de ce qui a été dit sur moi et tant de mensonges ruinent mon image et ma réputation. »