AS Monaco Mercato : Le départ d'une pépite se profile à l'ASM

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2023 à 03:04

Le départ d’un joueur se profile à l’AS Monaco cet hiver. Le club du Rocher n’aurait pas réussi à le convaincre de prolonger son contrat.

L’AS Monaco pourrait perdre un jeune joueur très prometteur pendant ce mercato hivernal. Maghnes Akliouche pourrait quitter Monaco, son club formateur. Vu son faible temps de jeu en Ligue 1 (seulement 248 minutes disputées en cette saison 6 apparitions), il ne serait pas enclin à prolonger son aventure dans la Principauté. Alors que la direction de l’ASM lui fait la cour pour pousser leur accord au-delà du 30 juin 2024, le milieu offensif aurait des envies d’ailleurs. « Les deux parties négocient une prolongation depuis plusieurs semaines, sans réelle avancée », selon les informations de L’Équipe.

Vu le statu quo dans le dossier de prolongation de Maghnes Akliouche, le joueur Franco-Algérien et l’AS Monaco pourraient trouver une porte de sortie dans ce mois de janvier, comme l’annonce le quotidien sportif : « Une situation qui peut pousser le Français et le club de la Principauté à envisager un départ dès cet hiver. »

AS Monaco Mercato : Le LOSC toujours en embuscade pour Akliouche

Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour la pépite de 21 ans. Selon le journal, le LOSC, qui est sur les rangs depuis l’été pour recruter le joueur formé à l’Académie des Monégasques, « est toujours intéressé ». Pour rappel, Lille avait fait une offre concrète estimée à 13 M€ aux Asémistes à l’été, mais elle avait été repoussée, à en croire le média sportif. En dehors du Championnat de France, le SC Fribourg (Allemagne) et l'Atalanta Bergame (Italie) sont séduits aussi par le profil et le talent de Maghnes Akliouche. « Un club français, dont le nom n'a pas filtré, est également entré en course ces derniers jours », a fait savoir L’Équipe.

Il faut noter que le N°21 de l’AS Monaco est confronté à une forte concurrence au sein de l’équipe de Philippe Clement. Sur l’aile droite, il est barré par Krépin Diatta ou encore Gelson Martins. En position de milieu offensif, c’est bien Aleksandr Golovin le titulaire. Ces dernières journées, le précoce Eliesse Ben Seghir (17 ans) est même passé devant Maghnes Akliouche. Il a été titulaire trois fois de suite en 2023, depuis son retentissant doublé contre l’AJ Auxerre (3-2) fin décembre.