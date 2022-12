LOSC Mercato : Lille passe à l'offensive pour une pépite de Monaco

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2022 à 15:20

Séduit par le profil d’un jeune joueur de l’AS Monaco, le LOSC serait toujours aux trousses de ce dernier, alors que l’on croyait la piste abandonnée.

Le LOSC a dévoilé son intérêt pour Maghnes Akliouche (20 ans) pendant le mercato estival. Le club nordiste avait tenté de le recruter cet l’été, en faisant une offre concrète estimée à plus de 13 millions d'euros, selon L’Équipe. Mais l’AS Monaco avait repoussé la proposition de Lille OSC, car le club du Rocher ne souhaitait alors pas vendre sa pépite. Dans les plans du club de la Principauté, le milieu offensif formé à l'ASM est programmé pour assurer la relève. Au même titre que son coéquipier de même promotion, Eliesse Ben Seghir (20 ans), auteur d’un doublé contre l’AJ Auxerre, mercredi, lors de sa première apparition en Ligue 1.

Toutefois, le LOSC ne lâche pas prise ! D’après les informations du quotidien sportif, la direction des Dogues est toujours intéressée par les services de Maghnes Akliouche. « Déjà courtisé par le LOSC cet été, le milieu offensif de Monaco est toujours dans le viseur du club nordiste. Les dirigeants nordistes sont toujours à l'affût et surveillent la situation du joueur », assure le média.

LOSC Mercato : Lille et l'Atalanta à la lutte pour Maghnes Akliouche

En plus de devoir convaincre les Monégasques, de lui céder leur jeune joueur très prometteur, Lille doit affronter la concurrence de l’Atalanta Bergame. À en croire la source, le club lombard est intéressé aussi par le profil et séduit par le talent et les qualités techniques de Maghnes Akliouche. Le 6e de Serie A « a également pris contact avec l’AS Monaco ces dernières semaines » pour l’international U20 français, comme le révèle le journal sportif. Mais les Monégasques sont inflexibles. Ils « refusent d'imaginer un départ de leur N°21 pour l'instant ». Et pour refroidir les courtisans de Maghnes Akliouche, le club de la Principauté « a entamé des démarches pour tenter de prolonger son contrat (valide jusqu'à 2025) ».