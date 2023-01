OM Mercato : Le Real Madrid devance Marseille pour un attaquant

Publié par Timothée Jean le 17 janvier 2023 à 21:34

Souhaitant renforcer son secteur offensif cet hiver, la direction de l' OM est concurrencé par le Real Madrid pour une sensation espagnole.

L’ OM sera très actif lors de ce mercato hivernal. Le club phocéen est déjà parvenu à frapper un très joli coup sur cet hiver en recrutant Ruslna Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Et ce n’est pas encore terminé, puisque la direction de l’ OM s’active pour attirer un milieu offensif supplémentaire cet hiver. L’objectif des Phocéens est de surtout compenser la longue absence d’Amine Harit (blessé). Plusieurs pistes offensives sont donc explorées en interne. Et l’une d’entre elles mènerait notamment à Alberto Moleiro.

Le joueur de 19 ans évolue actuellement à Las Palmas en deuxième division espagnole où il enchaine de belles prestations. Il comptabilise 7 passes décisives en 24 rencontres. Des performances qui auraient rapidement attiré l’attention de la direction de l’Olympique de Marseille. Son profil polyvalent, créatif et provocateur correspondrait parfaitement au type de joueur recherché par l’ OM. Mais cette piste offensive semble d’ores et déjà échapper aux Marseillais. Puisque selon les dernières informations de DAZN, le Real Madrid aurait pris les devants pour Alberto Moleiro.

OM Mercato : Le Real Madrid prend les devants pour Alberto Moleiro

La source explique que la direction madrilène aurait récemment approché l’entourage du jeune joueur en vue d’une future collaboration. Les dirigeants du Real Madrid seraient aussi renseignés sur sa disponibilité et sur son transfert. Pour l’heure, Alberto Moleiro est lié à Las Palmas jusqu’en juin 2026 et sa clause libératoire est estimée à environ 30 millions d’euros.

En plus de l’ OM et du Real Madrid, le FC Barcelone, très friands de jeunes pépites, serait aussi sur ses traces. Aston Villa et Liverpool rêveraient également de l’attirer en Premier League au plus vite. Autant dire que la bataille pour la signature le jeune milieu offensif sera très rude. Cette forte concurrence risque donc de faire grimper les enchères pour son transfert.