Ex-PSG : Jesé en dit plus sur ses projets d'avenir avec Las Palmas

Publié le 03 février 2021 à 16:00

Flop ultime de l'histoire récente du PSG, Jesé Rodriguez a été libéré de son contrat et s'est récemment engagé avec l'UD Las Palmas. De retour dans la ville où il est né, Jesé a fait part de ses grands projets et est revenu sur son escale parisienne infructueuse.

Jesé est fier d'avoir joué au PSG

Recruté par le PSG à la fin du mercato estival de 2016, Jesé n'a jamais su confirmer les attentes placées en lui. Arrivé dans la peau d'un jeune talent en provenance du Real Madrid, l'attaquant de 27 ans avait été acheté pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros. Enchaînant les blessures et les mauvaises performances, l'Espagnol n'est jamais rentré dans les plans d'Unai Emery et a été prêté de club en club sans jamais pouvoir revenir à son niveau d'antan. Un passage en terres parisiennes qui s'est vite transformé en calvaire pour le natif de Las Palmas qui, après avoir rompu son contrat avec Paris, a décidé de s'engager avec le club de sa ville natale.

Heureux, Jesé s'est présenté à la presse avec le sourire et a clamé sa fierté d'avoir joué au Real Madrid et au PSG : "J'ai été dans les meilleures équipes du monde et avec les meilleurs joueurs du monde, je suis content parce que personne ne m'a fait de cadeaux pour que je sois dans ces clubs. J'ai eu plusieurs offres de l'étranger, mais maintenant je pense que le plus important n'est pas l'argent. Je veux me sentir à nouveau fort et heureux avec le football. "

Retrouver goût au football

Un retour aux sources donc pour celui qui cultive des talents de rappeur, qui a fait le choix de Las Palmas pour retourner aux fondamentaux du football et surtout pour regoûter aux joies du ballon rond : "J'ai toujours voulu profiter du football, peut-être que je n'ai pas eu les opportunités que j'aurais pu avoir je pense, mais maintenant je suis ici et je veux m'amuser. L'envie ne me manque pas, je vais essayer d'arriver à mon meilleur niveau pour donner le meilleur de moi-même pour aider Las Palmas car de cette façon j'en profiterai moi aussi. " Hors de forme, il a également souligné l'importance de bien se préparer physiquement pour réaliser l'un des ses autres objectifs : revenir au premier plan.













Par Chemssdine