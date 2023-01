FC Barcelone Mercato : Le successeur de Busquets déjà identifié

Publié par Jules le 19 janvier 2023 à 22:47

Comme l'a répété Xavi ces derniers jours, le FC Barcelone compte sur Sergio Busquets. Cependant, le Barça étudie des pistes en cas de départ.

Âgé de 34 ans, Sergio Busquets est le doyen, mais aussi le capitaine d'une jeune équipe du FC Barcelone. En effet, malgré l'arrivée de Robert Lewandowski l'été dernier, le milieu de terrain espagnol reste l'élément le plus expérimenté dont dispose Xavi, chose que l'entraîneur des Blaugranas a rappelé ces derniers jours. Lors d'une récente conférence de presse, l'entraîneur du Barça avait d'ailleurs soutenu que "Busquets est le meilleur au monde à son poste". Un hommage qui a dû plaire au principal intéressé.

Néanmoins, personne n'est éternel, et à 34 ans, Sergio Busquets arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. Bien que la prolongation soit l'un des dossiers prioritaires du Barça lors du mercato hivernal, rien ne dit, pour le moment, que le milieu de terrain espagnol sera toujours barcelonais la saison prochaine, ce qui pousse les dirigeants catalans à étudier de nouvelles pistes pour remplacer ce cadre de l'effectif des Blaugranas.

FC Barcelone Mercato : Le Barça cible Parejo pour remplacer Busquets

D'après les informations révélées par Gerard Romero, le FC Barcelone aurait déjà une cible prioritaire en cas de départ de Sergio Busquets à l'issue de la saison. En effet, les Blaugranas pourraient se pencher sur le cas de Dani Parejo qui, à 33 ans, arrive à un an de la fin de son contrat avec Villarreal. Une possibilité qui interroge pour le futur, puisque le joueur de Villarreal n'a qu'un an de moins que Sergio Busquets, et ne constitue pas une recrue d'avenir pour le Barça.

Pour le moment, le FC Barcelone ne fait que suivre Dani Parejo, et l'intérêt des Blaugranas ne semble pas encore s'être concrétisé. Il faudra sans doute attendre encore un peu pour savoir si le Barça se positionnera pour le milieu de terrain espagnol.