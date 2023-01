PSG Mercato : Manchester United proche d’un super coup au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2023 à 22:07

Si les supporters du PSG attendent avec impatience de connaître le dénouement de l’affaire Milan Skriniar, le club de la capitale pourrait voir Manchester United piocher dans ses rangs.

Il n’y a pas que chez les hommes que les lignes bougent au Paris Saint-Germain. Après avoir transféré Pablo Sarabia à Wolverhampton pour 7 millions d’euros, bonus compris, et en attendant de connaître la décision finale de l’Inter Milan concernant l’avenir de Milan Skriniar, le club de la capitale est également actif sur le marché de l’hiver avec sa section féminine. Comme annoncé il y a quelques jours, le départ d’Estelle Cascarino ne serait plus qu’une question de jours.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, la polyvalente défenseure de 25 ans devrait rejoindre l’Angleterre et les rangs de Manchester United, selon les informations relayées ce vendredi par le journaliste Graham Falk du média Scotsman. Chez les Rouge et Bleu, l’entraîneur Gérard Prêcheur aurait d’ores et déjà trouvé sa remplaçante.

PSG Mercato : Estelle Cascarino remplacée au Paris SG par Allyson Swaby ?

Le média écossais confirme que l’effectif de Gerard Prêcheur devrait connaître quelques ajustements durant ce mercato hivernal. Allyson Swaby, internationale jamaïquaine de 26 ans, devrait ainsi s'engager en faveur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Une recrue en défense centrale, en provenance d'Angel City, aux États-Unis, qui devrait pallier le possible départ d'Estelle Cascarino à Manchester United.

En tête du Championnat de D1 Arkema, le PSG féminin entend se donner les moyens de terminer la saison en beauté avec un second sacre face au grand rival, l’Olympique Lyonnais. Si Angel Castellazzi, le directeur sportif de la section, et Sabrina Delannoy, son adjointe, se penchent en priorité sur les prolongations de contrat ces derniers jours, le club de la capitale ne compte pas de vide dans son effectif en cas de départ. Estelle Cascarino devrait donc être remplacée par Allyson Swaby.