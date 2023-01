PSG Mercato : L’AS Roma propose une affaire en or au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2023 à 13:43

À la recherche d’un nouveau renfort offensif pour pallier le départ de Pablo Sarabia, le PSG aurait reçu une proposition de la part de l’AS Roma.

Si Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a rencontré les dirigeants de Benfica la semaine dernière afin de discuter des modalités d’une arrivée à Paris de l’attaquant Gonçalo Ramos pour la succession de Pablo Sarabia, le champion de France en titre aurait également une opportunité du côté de l’AS Rome, entraînée par José Mourinho.

Selon les informations de Foot Mercato, le club italien a placé Nicolo Zaniolo sur le marché des transfert et l’aurait proposé à Luis Campos. Estimé entre 30 et 40 millions d’euros, le milieu offensif de 23 ans est très apprécié par Marco Verratti qui aimerait bien que le PSG se positionne pour le recruter. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international italien possède le profil idéal pour compenser le départ de Pablo Sarabia, mais les dirigeants parisiens n’ont, pour le moment, pas encore donné de réponse à cette proposition. La Premier League pourrait en profiter pour récupérer NicoloZaniolo.

PSG Mercato : Nicolo Zaniolo finalement vers l’Angleterre ?

Malgré ses deux ruptures aux ligaments croisés du genou, Nicolo Zaniolo possède un profil intéressant puisqu’il est capable d’évoluer à droite, dans l’axe ou à gauche de l’attaque. Il pourrait donc convenir au Paris Saint-Germain. Surtout que l'AS Roma souhaiterait se séparer de lui le plus rapidement possible et accepterait même un départ en prêt avec obligation d’achat. Arrivé à Rome en juillet 2018, le joueur estime également qu’il est temps pour lui de franchir un cap. Il serait donc ouvert à un départ dès cet hiver.

Mais alors que le PSG ne montre pas beaucoup d’intérêt pour le Zaniolo, Tottenham et West Ham discuteraient avec son agent. Toutefois, le média TMW rapporte que des discussions seraient en cours entre l’AS Roma et Brighton pour le transfert de Zaniolo. Le club anglais aurait même formulé une offre de 25 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le Paris SG voudra passer à l’action dans ce dossier.