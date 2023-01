PSG Mercato : Une sensation américaine proche de signer au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2023 à 11:33

À quatre jours de la fin du mercato hivernal, le PSG pousse pour renforcer son effectif, notamment chez les féminines coachées par Gérard Prêcheur.

Qualifié pour les quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League, le Paris Saint-Germain veut profiter de ce mercato hivernal pour renforcer le groupe de Gérard Prêcheur. Ainsi, après l’internationale jamaïquaine Allyson Swaby (14 sélections, 26 ans), fortement pressentie pour remplacer Estelle Cascarino, prêtée à Manchester United, et l’attaquante danoise Amalie Vangsgaard (26 ans), qui a signé jusqu’en juin 2025, le club de la capitale serait désormais sur les traces de la milieu de terrain internationale U20 américaine, Alexis Missimo.

Selon Romain Balland, spécialiste du football féminin chez TF1 et Eurosport, notamment, la joueuse de 19 ans serait même proche de rejoindre les rangs des championnes de France en titre. Après avoir terminé ses trois années de scolarité supérieure, elle évoluait à l'Université du Texas, basée à Austin. En quête de renforts pour la seconde partie de saison, les dirigeants parisiens n’étaient pas seuls sur ce coup.

PSG Mercato : Alexis Missimo a préféré le Paris SG à Manchester City et Chelsea

Le quotidien Le Parisien avait déjà évoqué le profil d’Alexis Missimo pour le Paris Saint-Germain, il y a deux semaines. Son nom a été mentionné à Manchester City, la joueuse de 19 ans ayant disputé deux périodes d'entraînement avec le club anglais en août et novembre 2019. Mais également à Chelsea, où la joueuse était encore la semaine dernière au centre d'entraînement.

Il semblerait donc que le Paris Saint-Germain ait raflé la mise. Le journaliste américain Theo Lloyd-Hugues du média The Striker la voit également rejoindre prochainement le PSG, avec la joueuse et un montage photo de la Tour Eiffel sur son fil Twitter. Native de Gravepine, dans le comté de Tarrant, au Texas, elle est considérée par le média Goal comme l’une des 5 meilleures jeunes joueuses au monde.

Alexis Missimo a joué principalement pour le Solar Soccer Club à Dallas (Texas), avant de rejoindre l'Université du Texas en tant que recrue cinq étoiles selon le Top Drawer Soccer's 2021. Lors de sa première année à l'université du Texas, Missimo a débuté les 22 matches des Longhorns, marquant 9 buts et délivrant 14 passes décisives. L’affaire serait quasiment bouclée et elle pourrait être la deuxième recrue hivernale des Rouge et Bleu après Amalie Vangsgaard.