AS Monaco Mercato : L'ASM fonce sur un défenseur sénégalais

Publié par Enzo Vidy le 30 janvier 2023 à 11:35

Toujours à la recherche d'un défenseur pour compenser le départ de Benoît Badiashile, l'AS Monaco vise un jeune joueur sénégalais.

L'AS Monaco fait certainement partie des clubs les moins actifs sur ce mercato hivernal. Hormis le départ de Benoît Badiashile à Chelsea pour une somme monstre de 38 millions d'euros, les Monégasques n'ont pas eu de grands mouvements à signaler. Longtemps à l'affût sur le dossier du milieu de Palmeiras, Danilo, l'ASM s'est finalement fait couper l'herbe sous le pied par Nottingham Forest, et n'a pas réussi à attirer le joueur brésilien.

Cependant, il reste une priorité pour les dirigeants de l'AS Monaco en cette fin de période des transferts. Depuis le départ de Benoît Badiashile, le club de la Principauté n'a pas encore trouvé son remplaçant, et les défenseurs centraux ne sont pas bien nombreux dans l'effectif de Philippe Clement.

De ce fait, l'AS Monaco se serait positionné sur un jeune joueur prometteur, évoluant en Ligue 2 et plus précisement à Amiens. Âgé de seulement 22 ans, ce défenseur central sénégalais fait forte impression depuis le début de la saison, et a séduit les dirigeants monégasques.

AS Monaco Mercato : L'ASM se renseigne sur Formose Mendy

Si l'on en croit les informations révélées par Foot Mercato ces dernières heures, l'AS Monaco serait très attentif à la situation de Formose Mendy depuis quelques jours. Selon le média, le club du Rocher l'aurait observé samedi soir lors du match nul concédé par Amiens face au Havre (1-1), et serait déjà venu aux nouvelles auprès du club de Ligue 2.

En revanche, l'ASM n'est pas seul sur le dossier puisque West Ham est également à l'affût, mais fait face à un problème concernant les conditions de visa du joueur de 22 ans qui ne sont pas toutes remplies. L'AS Monaco pourrait donc en profiter pour accélérer les choses dans les prochaines heures, et attirer le défenseur sénégalais en Principauté.