OL Mercato : Aouar était tout proche de rejoindre l'Angleterre

Publié par Jules le 03 février 2023 à 13:20

Durant le mercato hivernal, l'OL n'a cessé de chercher une porte de sortie à Houssem Aouar, qui aurait pu s'envoler vers la Premier League en janvier.

Tandis qu'Houssem Aouar arrive en fin de contrat avec l'OL à l'issue de la saison, le club voulait vendre le joueur afin de ne pas le laisser partir libre en juin prochain. Au final, le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais est bel et bien resté au club et va donc finir la saison dans le Rhône. Annoncé avec insistance à l'AS Rome dans les dernières heures du marché des transferts, le joueur aurait finalement refusé de rejoindre la Serie A, ce qui a beaucoup agacé les dirigeants du club cet hiver.

Et pourtant, de nombreux clubs semblaient intéressés à l'idée de recruter Houssem Aouar cet hiver. Outre le club de José Mourinho, qui voulait s'offrir le joueur formé à l'OL, il y a avait également un intérêt prononcé du Betis Seville, qui voyait d'un bon œil sa possible association avec Nabil Fekir. Cependant, les négociations ne sont donc pas aller jusqu'au bout, et l'international français (1 sélection) devra attendre le mois de juin prochain avant de pouvoir quitter l'Olympique Lyonnais gratuitement.

OL Mercato : Man United aurait pu recruter Houssem Aouar

Les lignes auraient pu bouger à la toute fin du mercato pour l'OL. En effet, Man United cherchait un milieu de terrain, et avait Houssem Aouar dans le viseur afin de se renforcer dans l'entrejeu. Comme le rapporte L'Équipe, le joueur de l'Olympique Lyonnais était le second choix des Red Devils lors des dernières heures du mercato hivernal, derrière Marcel Sabitzer.

Comme on le sait, Man United a finalement bouclé le prêt sans option d'achat du milieu de terrain autrichien, ce qui a balayé les espoirs de l'OL de pouvoir vendre leur joueur en toute fin de mercato. Reste à voir désormais où se dirigera Houssem Aouar en juin prochain, alors que son avenir à l'Olympique Lyonnais semble d'ores et déjà scellé.