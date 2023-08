Désireux de se renforcer au milieu de terrain, l'OL vient de boucler le joli coup Ainsley Maitland-Niles, qui était libre de s'engager où il le souhaitait.

Mercato OL : Ainsley Maitland-Niles est Lyonnais jusqu'en 2027

Pressentie depuis plusieurs jours déjà, la signature d'Ainsley Maitland-Niles à l'OL a été officialisée par le club ce lundi soir. Libre de son contrat avec Arsenal, après un prêt peu concluant du côté de Southampton, le milieu de terrain anglais va tenter de se relancer en Ligue 1, et a parapher un contrat de 4 ans avec le club de John Textor. Il s'agit du quatrième renfort enregistré par les Lyonnais après Clinton Mata, Skelly Alvero et Duje Caleta-Car, malgré les sanctions de la DNCG à l'encontre du club rhodanien.

L'arrivée de l'international anglais (5 sélections), a été annoncée via un communiqué du club sur son site internet. "L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée de l’international anglais Ainsley Maitland-Niles pour 4 saisons. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, libre de tout contrat, s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2027." Une arrivée qui devrait permettre à Laurent Blanc d'avoir plus de choix au milieu de terrain, tandis que Thiago Mendes et Houssem Aouar ont quitté l'OL.

Ainsley Maitland-Niles veut se relancer à l'OL

Annoncé très jeune comme un gros talent d'Arsenal, Ainsley Maitland-Niles n'a jamais confirmé les attentes placées en lui. À 25 ans, cette arrivée à l'OL pourrait bien s'avérer décisive pour la suite de sa carrière. Il va donc tenter d'aider l'Olympique Lyonnais a retrouver l'Europe cette saison, malgré les difficultés que rencontrent les Gones sur le marché des transferts.

De son côté, Ainsley Maitland-Niles semble très satisfait de son arrivée à l'OL. "Je suis très heureux de signer ici. Si on m’avait dit à l’âge de 6 ans que je serai un jour à l’Olympique Lyonnais, je n’aurais jamais pu l’imaginer ! Je devais absolument saisir cette opportunité. Mon poste préféré ? Milieu de terrain. J’espère m’imposer à ce poste, mais je suis prêt à travailler n’importe où pour aider l’équipe."