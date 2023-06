Comme annoncé par plusieurs médias, Houssem Aouar a bien signé à l'AS Rome. La Louve a confirmé la nouvelle via un communiqué.

Ce n'est pas une surprise. Comme annoncé par L'Équipe et d'autres médias ces dernières semaines, Houssem Aouar a signé à l'AS Rome. La Louve a officialisé sa venue via un communiqué. « Je suis très heureux d’avoir signé pour la Roma, c’est un grand club avec une grande histoire » a lancé le milieu de terrain de 24 ans. Celui-ci a paraphé un contrat de 5 ans avec les Giallorossi, soit jusqu'en juin 2028. Après un départ avorté l'été dernier, l'international français (1 sélection) a enfin obtenu ce qu'il voulait. Du côté de l'OL, on fait en revanche la moue.

Ce transfert n'est clairement pas bénéfique au club présidé par John Textor. En fin de contrat, Houssem Aouar a signé librement en Italie. Seul son salaire, qui est estimé à 300 000 euros par mois, sera reversé dans les finances du club. Il aurait pu rapporter au moins 15 millions d'euros de plus, selon le site Transfermarkt.

Ellyes Skhiri pour remplacer Houssem Aouar à l'OL ?

Désormais, l'Olympique Lyonnais va devoir chercher le successeur d'Houssem Aouar. Le club rhodanien semble avoir anticipé son transfert puisqu'Ellyes Skhiri serait proche d'arriver. D'après les informations du journaliste Rudy Galetti, les discussions seraient en bonne voie pour un contrat de 3 ans chez les Gones. Déjà pisté l'hiver dernier, le milieu offensif de 28 ans connaît bien la Ligue 1 pour avoir porté les couleurs de Montpellier (2014-2019).

Présent dans l'effectif du FC Cologne depuis maintenant 4 saisons, Skhiri n'a jamais été vraiment contre une arrivée à Lyon. « C'est très flatteur car c'est un club que j'aime beaucoup. Mais le timing de l'offre n'était pas bon, c'est arrivé très tard en janvier. Ce n'était pas le meilleur moment pour moi, j'avais déjà repris la compétition avec l'équipe et c'était délicat de partir parce que j'étais impliqué avec cette équipe. J'ai préféré refuser » avait-il déclaré à L'Équipe, après avoir reçu une première proposition de l'OL l'hiver dernier. Depuis, les choses semblent avoir bien changé et les dirigeants rhodaniens peuvent croire en sa venue dans les prochains jours.