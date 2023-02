OL Mercato : Convoitée par le PSG, une pépite signe à Lyon

Publié par Dylan le 05 février 2023 à 18:26

Après un mercato hivernal compliqué, l'OL continue de renforcer son centre de formation. Le club rhodanien a signé un jeune gardien prometteur.

Le mercato n'était pas terminé à l'Olympique Lyonnais ! Après avoir recruté les attaquants Amin Sarr et Jeffinho, ainsi que le défenseur croate Dejan Lovren, le club rhodanien a changé de stratégie. L'actuel huitième de Ligue 1 a renforcé son centre de formation, réputé pour être l'un des meilleurs d'Europe. Ces dernières saisons, on peut notamment noter les éclosions de Houssem Aouar (2018), Rayan Cherki (2020) ou encore Castello Lukeba (2022).

La nouvelle recrue lyonnaise est très jeune : il s'agit d'Ethan Leveneur, 13 ans. Le gardien des U13 Régionaux du FC Fleury 91 (National 2) va poursuivre sa progression au sein de l'instance rhodanienne, après avoir également joué en tant que joueur de champ dans son ancienne équipe. Il était entouré de tous ses encadrants au moment de sa signature à l'OL, jusqu'en juin 2025.

Arrivée d'Ethan Leveneur à l'OL, le futur Anthony Lopes ?

Le portier français Ethan Leveneur a sûrement en tête un parcours : celui d'Anthony Lopes, gardien professionnel de l'Olympique Lyonnais et formé au club. S'il n'a que 13 ans, il a encore tout le temps de démontrer ses qualités au sein du centre de formation rhodanien. Son entraîneur au FC Fleury 91, Jonathan Ngoy, est ravi de sa signature : « Il mérite amplement ce qui lui arrive. Félicitations aussi à sa famille car avec toutes les sollicitations que l’enfant avait, c’était très difficile pour eux de suivre. Encore bravo Ethan, tu as fini par avoir ce que tu voulais dans le club que tu voulais. C’est ton projet, maintenant à toi de jouer » a-t-il salué dans des propos relayés par le FCF91.

Ethan Leveneur était en effet courtisé par un autre club français, et pas des moindres : le Paris-Saint-Germain. Le club de la capitale compte notamment 10 titres de champion de France, et fait sans doute rêver de nombreux jeunes joueurs. Mais le cœur l'a emporté chez le prodige de Fleury, qui quitte ainsi la région Île-de-France pour celle d'Auvergne-Rhône-Alpes. On lui souhaite un grand avenir.