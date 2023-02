OM : Une décision forte tombe à Marseille avant Paris !

Publié par Timothée Jean le 06 février 2023 à 13:04

Après sa défaite face à Nice, l’ OM a rendez-vous avec le PSG en huitième de finale de la Coupe de France. Ce choc se jouera sans les supporters de Paris.

Invaincu en Ligue 1 depuis le 22 octobre 2022, l’Olympique de Marseille a chuté à domicile ce dimanche face l’OGC Nice. Malgré un grand nombre d’occasions, les hommes d’Igor Tudor se sont finalement inclinés (1-3) face à une belle équipe niçoise, qui émarge à présent à la huitième place de Ligue 1. De son côté, l’ OM voit le RC Lens et l’AS Monaco revenir pour la deuxième place du classement. Les Marseillais se retrouvent désormais sous pression, ils devront vite renouer avec le succès lors de la prochaine journée.

En attendant, l’ OM devra assurer en Coupe de France et ce sera devant un redoutable adversaire. L’Olympique de Marseille accueille son grand rival, le PSG, ce mercredi au stade Vélodrome. Ce sera sans doute l’affiche à ne pas manquer lors ces huitièmes de finale de Coupe de France. Et comme cela était pressenti, ce Classico se disputera à Marseille sans les supporters du PSG. La Préfecture de police des Bouches-du-Rhône a officialisé cette décision via un arrêté ministériel.

OM-PSG : Les supporters parisiens mécontents

Dans ses publications officielles, le Préfet de police interdit « le stationnement, la circulation sur la voie publique et l'accès au stade Vélodrome » aux fans du Paris Saint-Germain. Les autorités locales justifient cette interdiction dans l'enceinte et les rues environnantes en raison de la rivalité féroce entre les supporters des deux équipes, mais aussi en raison de divers débordements survenus lors des dernières rencontres entre l’ OM et PSG.

Les autorités de la ville de Marseille souhaitent donc éviter de nouveaux incidents autour de ce choc. Cette restriction est une pilule difficile à avaler pour les fans parisiens. Pour rappeler, l’ OM et le PSG s’affronteront aussi en Ligue 1 fin février. Et pour ce deuxième choc, les consignes sont les mêmes.

Les supporters parisiens seront encore interdits de déplacement à Marseille. Cette décision a alors suscité le mécontentement des supporters parisiens. Le CUP a notamment exprimé son mécontentement samedi dernier lors de la réception de Toulouse, en déployant une banderole avec un message très évocateur : « 14 ans sans aller à Marseille : sommes-nous condamnés à perpétuité ? » Les supporters parisiens s'insurgent contre cette décision. Quoi qu'il en soit, cette rencontre entre l’ OM et le PSG promet d’être intense au stade Vélodrome.