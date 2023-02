Montpellier HSC : Maxime Estève accable ses coéquipiers du MHSC

Publié par Enzo Vidy le 06 février 2023 à 14:20

Après la défaite du Montpellier HSC sur la pelouse de Strasbourg dimanche, Maxime Estève a accablé ses coéquipiers du MHSC.

Le répit aura été de très courte durée pour le Montpellier HSC. Malgré une victoire à Auxerre le 29 janvier dernier, et un bon match face au PSG en dépit de la défaite 3-1, le MHSC s'est logiquement incliné à Strasbourg, dimanche, au terme d'un match catastrophique des Montpelliérains.

Au bout de 30 secondes de jeu, les hommes de Romain Pitau se font surprendre, et concèdent l'ouverture du score. Derrière, alors que le RCSA va être réduit à dix dès la 33e minute de jeu, le Montpellier HSC sera incapable de se montrer dangereux, et encaissera un second but juste avant la mi-temps.

Incapables de réduire l'écart dans le deuxième acte, les Montpelliérain finiront par s'incliner 2-0 à la Meinau et occupent actuellement la 15e place du classement. À l'issue de la rencontre, un défenseur du Montpellier HSC n'a pas caché sa colère après la prestation de ses coéquipiers.

Montpellier HSC : Les déclarations chocs de Maxime Estève envers ses coéquipiers

Interviewé au micro de Prime Video après la nouvelle défaite du Montpellier HSC face au RCSA, le défenseur montpelliérain n'a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation de son équipe. "Il n’y a rien qui a fonctionné. On a été zéro, ça fait quelque temps qu’on est zéro ! On aurait pu jouer six heures et demie qu’on n’aurait pas mis un but. À un moment donné, il faut se sortir les doigts du c*l. Moi, ça me casse les c*uilles qu’on soit dans la difficulté comme ça tous les week-ends. La remise en question est faite depuis un an et demi, il n’y a rien qui se passe, on a que ce qu’on mérite." Des déclarations qui n'ont pas dû plaire à tout le monde dans le vestiaire du Montpellier HSC.